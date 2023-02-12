الوزير سبقاق يُوضّح بِخصوص ملعب براقي

طمأن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق اللاعبين والجمهور الجزائريَيين، بِخصوص استغلال الملاعب الرياضية العالمية التي شيّدتها بلادنا مُؤخّرا.

جاء ذلك على هامش زيارة عمل وتفقّد قام بها الوزير سبقاق، الأحد، إلى ولاية تيبازة.

وفي ردّه على أسئلة الصحافيين، فسّر المسؤول الأوّل عن قطاع الشباب والرياضة تجميد إقامة المقابلات بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي مُؤقّتا، بِضرورة فسح المجال لِأشغال الصّيانة.

وكان ملعب براقي قد احتضن 9 مقابلات في ظرف 22 يوما ما بين منتصف جانفي الماضي ومطلع فيفري الحالي، ضمن إطار بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. أي بِمعدّل مقابلة كلّ يومَين ونصف اليوم تقريبا، وهو أمر يُلحق الضّرر بِكبرى ميادين الأندية العملاقة عبر أرجاء المعمورة. كما ستكون هذه المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية مسرحا لِجزء من فعّاليات بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم، ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المُقبلَين.

وتلعب أندية شباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل دور المجموعات لِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف” هذه الأيّام، بِميدان “5 جويلية 1962”.

واختتم الوزير عبد الرزاق سبقاق قائلا إن هيئته تُنفّذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حرفيا، وسيكون ملعب “نيلسون مانديلا” مسرحا للمقابلات الدولية للأندية العاصمية في المستقبل القريب.

ويُشير الوزير سبقاق إلى تصريحات سابقة للرئيس تبون، فحواها أن الجزائر شيّدت ملاعب ذات صيت عالمي لِكي يستفيد منها الشباب الجزائري، والأندية المحلّية، فضلا عن المنتخبات الوطنية.