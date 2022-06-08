الوضعية الإدماجية تربك التلاميذ على مدار 3 أيام!

اختتام امتحان "البيام" دون تسريبات للمواضيع

أسدل الستار الأربعاء، على امتحان شهادة التعليم المتوسط برسم دورة 2022، والذي مرّ في ظروف عادية وأجواء خالية من الغش وتسريبات المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والإقصاءات في صفوف المترشحين، في حين اجتاز أزيد من 740 ألف مترشح الاختبارات على مدار ثلاثة أيام في دروس فصلين دراسيين. بالمقابل، فقد وردت المواضيع في كافة الاختبارات في المتناول باستثناء مادتي الاجتماعيات والفيزياء اللتين شكلتا صدمة لدى عديد الممتحنين.

وتنفس المترشحون الصعداء بعدما اختتموا امتحان شهادة التعليم المتوسط، في يومه الثالث عقب اجتيازهم للاختبارات في العلوم الطبيعية واللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية، إذ عبر ممتحنون لـ”الشروق” عن ارتياحهم لطبيعة المواضيع التي طرحت عليهم في مادة العلوم إذ وردت سهلة نوعا ما باستثناء أنها جاءت طويلة وتحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال الاختبار في أريحية دون ضغوطات.

“الوضعية الإدماجية”.. نقطة الضعف المشتركة بين مترشحي “البيام”

كما واجه مترشحون صعوبات في الإجابة بشكل صحيح عن السؤال الخاص “بالوضعية الإدماجية” في اختبار مادة الاجتماعيات “تاريخ وجغرافيا” الذي برمج في اليوم الثاني من امتحان “البيام”، والتي وردت على حد تعبيرهم صعبة ومعقدة، الأمر الذي دفع بمستشاري التوجيه المدرسي إلى التدخل لتهدئة بعض الممتحنين الذين أصيبوا بنوبات بكاء وإقناعهم بضرورة مواصلة الاختبار، على اعتبار أن البعض منهم فقد الأمل في النجاح وقدموا أوراق إجاباتهم شبه بيضاء. ونفس الشيء حدث في امتحان مادة الرياضيات، حيث اشتكى تلاميذ من صعوبة “الوضعية الإدماجية” التي وصفوها بالصعبة والمعقدة رغم أن الموضوع الأول بتمارينه الأربعة قد ورد سهلا في متناول الممتحن المتوسط.

وفي الموضوع، أوضح أستاذ مادة الرياضيات، “عبد الرحمن. ع”، في تصريح لـ”الشروق”، أن موضوع المادة قد ورد على العموم في متناول المترشح المتوسط، وبناؤه يتوافق مع المستويات الثلاثة وهي دون المتوسط والمتوسط والممتاز، إذ أشار أن الأسئلة الأربعة التي تضمنها الموضوع الأول للمادة “12 نقطة”، قد جاءت واضحة ومباشرة وفي متناول المترشح المتوسط.

وبخصوص “الوضعية الإدماجية” في جزئها الأول “4 نقاط”، أكد أستاذ المادة بأن التلميذ المتوسط يمكنه الإجابة عنها، في حين أن الجزء الثاني منها “4 علامات”، تتطلب من التلميذ التفكير بعمق وذكاء للإجابة عنها بشكل صحيح، من خلال إعطاء فرصة للمترشح الممتاز لكي يظهر تميزه، وحتى التلميذ المتوسط إذا ما ركز بشكل جيد يمكنه الإجابة عن عنصر أو عنصرين، على اعتبار أن الإجابة عنها يمكن أن تكون في خطوتين اثنتين أو في خمس خطوات وبالتالي فكلتا الطريقتين صحيحتين، يضيف الأستاذ.

وفي نفس السياق، طالب أساتذة المادة القائمين على الوزارة بضرورة إعادة النظر في “سلم التنقيط” الخاص “بالوضعية الإدماجية” على مستوى مراكز التصحيح، بالتنسيق المباشر مع لجان التفتيش المتخصصة التي تم تكليفها بمهمة إعادة قراءة المواضيع والتدقيق فيها لحصر الأخطاء إن وجدت، مع مراعاة إجابات المترشحين المقدمة، لأجل تحقيق مبدأ العدل والمساواة بينهم وكذا لتفادي العلامات الإقصائية.

عقد مجالس القبول لمترشحي “البيام” مطلع جويلية المقبل

وبخصوص مجالس الأقسام لتلاميذ الرابعة متوسط، أفادت مصادر “الشروق” بأن اجتماعاتها لنهاية السنة الدراسية، ستعقد قبل الخروج إلى العطلة الصيفية مع مطلع شهر جويلية المقبل، مباشرة عقب الإعلان عن نتائج شهادة “البيام” الذي سيكون نهاية شهر جوان الجاري، للمداولة واتخاذ القرارات حسب أحكام القرار رقم 68، الذي يحدد كيفيات عقد مجلس القسم في المتوسطة والثانوية.

وعن كيفيات احتساب معدلات تلاميذ السنة الرابعة متوسط، أوضحت مصادرنا، بأنه يقبل في السنة الأولى ثانوي كل تلميذ يحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط، كما يقبل أيضا كل تلميذ تحصل على “معدل قبول” يساوي أو يفوق 10 من 20، والذي يتم احتسابه بتقسيم مجموع معدل شهادة التعليم المتوسط ومعدل التقويم المستمر “نتائج الفصول الدراسية الثلاثة تقسيم ثلاثة”.