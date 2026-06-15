الوعي الاجتماعي والذّكاء الاصطناعي… ثنائيّة مُهمّة لنجاح عمليات زرع الأعضاء في الجزائر

البروفيسور سويلاماس لـ"الشروق":

يشهد مجال زرع الأعضاء في السنوات الأخيرة بالجزائر، تطورا ملحوظا بفضل التقدم الطبي والتكنولوجي، خاصة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في تحسين عمليات التشخيص والتبرع وزرع الأعضاء، حيث يتم السعي إلى تطوير هذا القطاع من خلال تحديث الإجراءات الطبية والتنظيمية لضمان نجاح عمليات الزرع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المرضى.

ومن بين الإجراءات الحديثة المعتمدة في مجال زرع الأعضاء، تحسين بروتوكولات تشخيص الموت الدماغي باستخدام أجهزة متطورة وفحوصات دقيقة تضمن التأكد الكامل من الحالة قبل اتخاذ قرار التبرع بالأعضاء، كما يجري تعزيز التنسيق بين المستشفيات ومراكز زرع الأعضاء لتسريع عمليات نقل الأعضاء والمحافظة على جودتها.

ودعا في السياق، البروفسور رضا سويلاماس، الرائد في جراحات الرئة المبتكرة “عن طريق الثقوب”، والذي أجرى أول عملية زراعة مزدوجة للرئتين، في تصريح لـ “الشروق”، إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، على أنها سلوكيات اجتماعية، وثقافة أخلاقية لإنقاذ حياة المرضى، موضحا أن التبرع بالأعضاء كان ضمن الأسرة وتوسع إلى العائلة وبين الزوج والزوجة. وهناك شروط، بحسبه، في حال تبرع إنسان بكليته إلى شخص آخر، تتعلق بفصيلة الدم والجينات.

وأكد في السياق، أن الإجراءات الجديدة في زرع الأعضاء من المتبرعين في حالة الموت الدماغي بالجزائر، تأتي في ظل التطورات التكنولوجية الطبية والذكاء الاصطناعي، خاصة أن وزير الصحة البروفسور محمد الصديق آيت مسعودان، كشف عن قرب صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية الخاصة بتنظيم عملية زرع الأعضاء من المتبرعين في حالة الموت الدماغي “كخطوة من شأنها توفير الإطار القانوني والأخلاقي المتكامل، قصد ضمان الشفافية الكاملة وحماية حقوق المتبرعين وذويهم والمرضى والطواقم الطبية على حدّ سواء”.

وقال البروفسور سويلاماس، الذي يعمل ضمن برامج زراعة الأعضاء المتكاملة، ويدرب الفرق الطبية المتقدمة على التقنيات الدقيقة للأوعية الدموية اللازمة لنجاح عمليات الزراعة المعقدة، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا مهما في هذا المجال من خلال تحليل البيانات الطبية للمتبرعين والمرضى بسرعة ودقة، والمساعدة في اختيار المتلقي الأنسب للعضو المزروع بناءً على التوافق المناعي والطبي، والتنبؤ بمخاطر رفض العضو المزروع وتحسين خطط العلاج، كما يدير، بحسبه، قواعد بيانات المتبرعين والمرضى بكفاءة أكبر.

ويرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، تدعم الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية عبر أنظمة ذكية تعتمد على كميات كبيرة من المعلومات السريرية، وتساهم في تقليل الوقت بين استئصال العضو وزرعه، مما يزيد من فرص نجاح العملية ويحسن النتائج الصحية للمرضى.

ويتطلع محدثنا، إلى نجاح عمليات زراعة الأعضاء في ظل ترسيخ ثقافة اجتماعية مبنية على مبدأ إنقاذ حياة مرضى في إطار إنساني، وتطور الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية في تطوير مجال زرع الأعضاء من المتبرعين في حالة الموت الدماغي، الذي يساعد، بحسب المتحدث، على رفع دقة التشخيص وتحسين اختيار المستفيدين وزيادة نسب نجاح العمليات، فمع استمرار التقدم التكنولوجي، يمكن للجزائر الاستفادة من هذه الابتكارات لتعزيز منظومة التبرع وزرع الأعضاء وتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وإنسانية.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، لدى إشرافه، على فعاليات اليوم الوطني “إنشاء آلية التنسيق الاستشفائي لزرع الأعضاء بالتعاون مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء التونسي” بفندق “الماركير” بعين البنيان بالعاصمة، أوضح أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء تعمل، بالتنسيق مع المراكز المرخصة، على استكمال الشروط العلمية والتنظيمية لإطلاق عملية زرع الأعضاء من المتبرعين المتوفين، بما يوسع آفاق العلاج ويمنح الأمل لعدد أكبر من المرضى.