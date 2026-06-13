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الجزائر

الوكالة الدولية لبحوث السرطان: الجزائر أحرزت تقدما مميزا في مجال الصناعة الصيدلانية

الشروق أونلاين
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الوكالة الدولية لبحوث السرطان: الجزائر أحرزت تقدما مميزا في مجال الصناعة الصيدلانية
وزارة الصناعة الصيدلانية (شبكات)
جانب من اللقاء.

أشادت المديرة العامة للوكالة الدولية لبحوث السرطان، البروفيسور إليزابيث وايدربا، بالتقدم المميز الذي أحرزته الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم السبت 13 جوان، البروفيسور إليزابيث وايدربا، المديرة العامة للوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهذا على هامش أشغال الملتقى الدولي للبحث في السرطان المنعقد بالجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع الصناعة الصيدلانية بالجزائر، والنتائج الإيجابية المحققة في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية لتعزيز السيادة الصحية، لاسيما في مجال الوقاية من السرطان وعلاجه، وهذا من خلال تطوير الإنتاج المحلي للأدوية المبتكرة المضادة للسرطان، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.

كما بحث قويدري مع مديرة الوكالة الدولية لبحوث السرطان “آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتطوير، بما يساهم في مواكبة أحدث التطورات العلمية في مجال انتاج الأدوية المضادة للسرطان.”

وأشادت المديرة العامة للوكالة الدولية لبحوث السرطان، إليزابيث وايدربا، “بالتقدم المميز الذي أحرزته الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية خلال السنوات الأخيرة، وبالجهود المبذولة لتطوير نشاط صناعة الأدوية المضادة للسرطان، مؤكدة أن هذه الديناميكية تعكس إرادة حقيقية للجزائر قصد بناء منظومة صيدلانية وصحية متكاملة ومستدامة مع التركيز على التعاون المشترك.”

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