انتشال جثث 9 مهاجرين كانوا يحاولون السباحة إلى سبتة

نقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر أمنية مساء الخميس، أن قوات الأمن انتشلت جثث 9 أشخاص كانوا يحاولون العبور سباحة إلى سبتة.

وحسب ما أكدته قوات الحرس المدني الإسباني، فقد تمكّن مئات المهاجرين المغاربة، من العبور سيرا على الأقدام، وسباحة، إلى جيب سبتة.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الحرس المدني ‌أن “المهاجرين كانوا يدخلون بأعداد هائلة من البحر، من خلال معبر تاراخال الحدودي”. من دون أن يقدّم تقديرات دقيقة لأعداد العابرين.

وطالب عضو البرلمان الإسباني ألبرتو إيبانيز يوم الخميس، حكومة بلاده باستدعاء السفيرة المغربية في مدريد، بعد دخول المئات من المهاجرين المغاربة إلى سبتة.

واتّهم إيبانيز السلطات المغربية بمحاولة ابتزاز الحكومة، عن طريق السماح بتدفّق المهاجرين غير الشرعيين، للتشويش على تحسّن العلاقات الإسبانية الجزائرية، على حدّ تعبيره.