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الجزائر

انحراف حافلة وسقوطها من منحدر بسكيكدة.. 15 جريحا في حصيلة أولية

الشروق أونلاين
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انحراف حافلة وسقوطها من منحدر بسكيكدة.. 15 جريحا في حصيلة أولية

أُصيب 15 شخصا بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس، بولاية سكيكدة، بعد انحراف حافلة صغيرة لنقل المسافرين وسقوطها من منحدر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن الحادث المروع وقع بمنطقة وادي بيبي (بحيرة) التابعة لبلدية ودائرة تمالوس، في حدود الساعة 08:58 صباحا، حيث تدخلت وحداتها فور تلقي البلاغ، وتمكنت من إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وسخرت الحماية المدنية لهذا التدخل 7 سيارات إسعاف، و3 شاحنات للتدخل والإنقاذ، إضافة إلى فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، بالنظر إلى طبيعة المنطقة التي سقطت بها الحافلة.

وأكدت المصالح ذاتها أن العملية لا تزال متواصلة.

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