انسحاب نادي الاتحاد السعودي بِسبب تمثال الإيراني “قاسم السليماني”

رفض مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي مساء الإثنين، أن يُواجه فريقهم الكروي المُضيّف نادي أصفهان الإيراني، لِأسباب سياسية.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال آسيا لِكرة القدم.

وكان يُفترض أن تُجرى المباراة بِمدينة أصفهان الإيرانية، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وطالب مسؤولو نادي الاتحاد السعودي من الإيرانيين نزع تمثال من الملعب، يُجسّد صورة للواء العسكري الإيراني الرّاحل قاسم السليماني (الصورة المُدرجة أعلاه).

وأمام إصرار إدارة نادي أصفهان على الإبقاء على التمثال، قرّر مسؤولو فريق الاتحاد الانسحاب وعدم خوض المباراة.

هذا وأصدر اتحاد آسيا لِكرة القدم بيانا، جاء فيه: “تم إلغاء مباراة أصفهان و الاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة. ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصّة”.