انطلاق أول صالون وطني للجبن ومشتقاته بقسنطينة

افتتحت أمس الإثنين بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، فعاليات الصالون الوطني الأول للجبن ومشتقاته، بمشاركة 25 عارضا يمثلون مهنيي الصناعات الغذائية ومنتجي الألبان والأجبان من عدة ولايات، في تظاهرة اقتصادية تهدف إلى الترويج للإنتاج الوطني ودعم شعبة التحويل الغذائي.

وأشرف على افتتاح الصالون، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 14 ماي الجاري، والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، بحضور السلطات المحلية وعدد من المهنيين والفاعلين في مجال إنتاج الجبن ومشتقات الحليب.

وأوضح محافظ الصالون يحيى سلامي، وهو أيضا مسير المؤسسة الخاصة المنظمة للتظاهرة، أن هذا الموعد يهدف إلى تمكين المواطنين والمستهلكين من التعرف مباشرة على المنتجين والحرفيين والمؤسسات الناشطة في صناعة الأجبان، إلى جانب اكتشاف مختلف الأنواع التي تشتهر بها الجزائر.

وأضاف أن التظاهرة تسعى كذلك إلى إبراز جودة المنتجات المحلية وتعزيز مكانة الصناعات الغذائية الجزائرية، من خلال تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الأجبان ومشتقات الحليب، فضلا عن توفير فضاء لتبادل الخبرات بين الفاعلين في شعبة الحليب والتحويل الغذائي.

وشهد اليوم الأول للصالون إقبالا لافتا من الزوار الذين تنقلوا بين مختلف الأجنحة للاطلاع على منتجات محلية متنوعة، وصفها العارضون بأنها قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية من حيث الجودة وتلبية أذواق المستهلك الجزائري.