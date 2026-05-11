انطلاق التكوين الخاص بمحللي الفيديو

عمر سلامي
انطلق، أمس الأحد، بالمركز التقني الجهوي بتلمسان، التكوين الفيدرالي، للمستوى الثاني، الخاص بالمجموعة الأولى لمحللي الفيديو لموسم 2025-2026.

وأشرف على مراسم افتتاح المقياس الأول المدير التقني الوطني، علي موسر، الذي تطرق إلى الأهمية التي بات يكتسيها دور محلل الفيديو في مختلف الأندية والمنتخبات.

ويشرف على هذا المقياس المحاضر سمير قندوز، محلل فيديو بنادي ستراسبورغ الفرنسي، الذي قدّم أبرز المحاور التي يتضمنها البرنامج.

وتضم المجموعة الأولى، محللي الفيديو لمختلف أندية الرابطة الأولى، بالإضافة إلى محللي الفيديو لمختلف الفئات الشبانية للمنتخبات الوطنية.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن تقديم هذا المقياس سيتواصل إلى غاية 12 ماي، قبل أن تباشر المجموعة الثانية برنامجها بداية من اليوم الموالي، من خلال تلقي المقياس نفسه إلى غاية 15 ماي.

