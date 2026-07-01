انطلاق التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة دفعة 2026

إيداع الملفات بين 06 إلى 16 جويلية وأوامر بإنهاء الإدماج قبل الدخول

أعلنت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن عن انطلاق عملية استقبال الملفات الإدارية الخاصة بالأساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2026، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات تعيينهم في المؤسسات التربوية للموسم المقبل 2026/2027، وكذا لاستكمال كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإدماجهم.

وفي التفاصيل، أبرزت مديريات تربية للولايات، في مراسلات صادرة عنها بتاريخ 29 جوان الفائت، أن عملية إيداع الملفات ستكون خلال الفترة الممتدة من 06 جويلية الجاري وإلى غاية الـ16 من نفس الشهر، على مستوى مصالحها للمستخدمين، حيث يتعين على المعنيين في هذا الصدد ضرورة التقيد بالآجال المحددة واستكمال جميع الوثائق المطلوبة.

وأوضحت ذات المصالح أن الملف الإداري يتكون من مجموعة وثائق أساسية، من بينها نسخ من المؤهل العلمي “الشهادة الجامعية”، وعقد الالتزام، وكشف النقاط، وشهادة البكالوريا، وبطاقة التعريف الوطنية، وشهادات الميلاد، إضافة إلى شهادة الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وشهادة الحالة العائلية، وبطاقة الإقامة، وشهادة طبية عامة وصدرية، وصور شمسية، وأظرفة بريدية، فضلا عن نسخة من بطاقة أو رقم الضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكدت مصالح مديريات التربية على ضرورة وضع الملف داخل ظرف بريدي كبير يُكتب عليه الاسم واللقب والتخصص ورقم الهاتف، مع إلزامية الحضور الشخصي مرفقا ببطاقة الهوية، وذلك لضمان السير الحسن للعملية وتفادي أي تأخير في معالجة الملفات.

وإلى ذلك، دعت مديريات التربية الولائية جميع الأساتذة الخريجين المعنيين إلى أهمية الالتزام بالرزنامة الزمنية المحددة، والتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة، تفاديا لأي إقصاء أو تأخير في استكمال إجراءات التعيين، بما يضمن انطلاقا سلسا لمسارهم المهني في قطاع التربية الوطنية.

وتأتي هذه العملية في سياق التحضير للدخول المدرسي المقبل، حيث تسعى وزارة التربية الوطنية، من خلال جميع مصالحها المركزية والولائية، إلى تسريع إجراءات توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، بما يضمن تدعيم المؤسسات التعليمية بالإطارات التربوية المؤهلة، وتعزيز استقرار التأطير البيداغوجي عبر مختلف الأطوار التعليمية، تفاديا للاصطدام بقاعات دراسة من دون مربين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف أيضا التحاق أزيد من 64 ألف أستاذ جديد بمؤسسات عملهم التربوية، بعد الإعلان النهائي عن نتائج المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة بعنوان سنة 2025.

وعليه، فإن جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية ستتدعم، مطلع السنة الدراسية المقبلة، بكادر بيداغوجي ستوكل له مهمة تسيير العملية التعليمية بالمراحل الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، والذين سيتم إخضاعهم لتكوين بيداغوجي متخصص بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية، وذلك تطبيقا لفحوى المرسوم التنفيذي الجديد رقم 54/25، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.