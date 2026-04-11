انطلاق الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة للحجّاج الجزائريين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة يوم السبت، أن عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة بالنسبة للحجّاج الجزائريين، ستنطلق ابتداء من ظهيرة يوم الأحد 12 أفريل 2026.

ويشمل الإجراء الحجّاج المعنيين بالرحلات المحجوزة بين 29 أفريل و10 ماي 2026، عبر البوابة الجزائرية للحجّ، وتطبيق “ركب الحجيج”.

كما أشار الديوان إلى أن فتح حسابات الحجّاج في تطبيق “ركب الحجيج”، يتمّ بنفس بيانات الدخول المستخدمة في البوابة الجزائرية للحج.

انطلاق أول رحلة لنقل الحجّاج الجزائريين يوم 29 أفريل

وتنطلق أول رحلة لنقل الحجّاج الجزائريين لموسم 1447ه، من مطار هواري بومدين الدولي نحو البقاع المقدسة، يوم 29 أفريل المقبل.

وحسب ما أفاد به المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة طاهر برايك في منتدى جريدة المجاهد، فقد تمّ تخصيص “12 مطار على المستوى الوطني لنقل الحجاج. من خلال 144 رحلة جوية”.

ودعا برايك أعضاء البعثة الجزائرية للحجّ بالمناسبة، إلى “التحلي بالروح الجماعية، والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية”.

كما ذكر المسؤول بـ”الأهمية البالغة التي يوليها الديوان، للجانب التوعوي والتدريبي للحجّاج الميامين. من أجل إطلاعهم على كل المعلومات المتعلقة بأداء المناسك، في الجوانب الدينية والصحية”.