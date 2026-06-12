انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ استعدادا لموسم الاصطياف

حفاظا على البيئة البحرية وجمال السواحل

تتجدد المبادرات الخاصة بتنظيف الشواطئ والواجهات الساحلية، بمختلف الولايات، مع اقتراب موسم الاصطياف من كل سنة، من أجل تعزيز الحس البيئي لدى المواطنين، والمحافظة على نظافة الشواطئ، باعتبارها واجهة سياحية وثروة طبيعية مشتركة.

وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، من شاطئ تارڨة بولاية عين تموشنت، الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية، ونشر الوعي بأهمية حماية الوسط الساحلي من مختلف أشكال التلوث.

وجرى إعطاء إشارة انطلاق الحملة بحضور فاعلين من المجتمع المدني ومتطوعين ومواطنين، شاركوا في عملية واسعة لتنظيف الشاطئ وجمع مختلف النفايات والمخلفات، التي قد تؤثر سلبا على البيئة البحرية وجمالية الفضاءات الساحلية.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب ما كشف عنه رئيس المنظمة سفيان عفان، تزامنا مع افتتاح موسم الاصطياف، حيث تسعى المنظمة من خلالها إلى المساهمة في توفير شواطئ نظيفة وآمنة للمصطافين، فضلا عن تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة لدى المواطنين وتحفيزهم على تبني ممارسات إيجابية ومسؤولة تجاه المحيط الطبيعي.

وشهدت العملية، بحسب المتحدث، أجواء استثنائية طبعها العمل الجماعي وروح التطوع، حيث تضافرت جهود المشاركين من أجل تنظيف الشاطئ وتوجيه رسائل تحسيسية مباشرة للمواطنين حول أهمية المحافظة على نظافة الشواطئ والفضاءات العامة، باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب مساهمة الجميع دون استثناء.

وأكد محدثنا أن هذه الحملة لن تقتصر على ولاية عين تموشنت، ومن المترقب أن تتواصل عبر عدد من الولايات الساحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعزيز العمل التطوعي البيئي وترقية قيم المواطنة الفاعلة، قائلا إن هذه الحملة تعكس التزام المنظمة المتواصل بخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، من خلال مبادرات ميدانية تسعى إلى إحداث أثر إيجابي دائم وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة كواجب وطني ومجتمعي.