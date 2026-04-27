انطلاق الدورة التكوينية للمديرين التقنيين الرياضيين

خاصة بأندية القسمين الأول والثاني

انطلقت، الأحد، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، الدورة التكوينية الخاصة بالدفعة الأولى للمديرين التقنيين الرياضيين لأندية القسمين الأول والثاني، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.

ويتضمن برنامج المقياس الأول من هذه الدورة التي أشرف على انطلاقها المدير التقني الوطني، علي موسر، عدة محاور أبرزها: دور ومهام المدير الرياضي، تكوين الفئات الشبانية، منهجية التدريب، الإلمام بمبادئ اللعب، استراتيجية تطوير النادي، التسيير والقيادة، تحليل الأداء، والتسيير الرياضي والإداري.

ويشرف على تأطير هذا التكوين،- الخاص بالدفعة الأولى الذي يدوم إلى غاية يوم الأربعاء 29 أبريل 2026-، نخبة من المؤطرين، يقودهم المكون على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عامر شفيق.

وأكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن هذا التكوين يندرج في إطار تأهيل المديرين الرياضيين للأندية وتزويدهم بأبرز المعارف والمهارات الحديثة في التسيير الرياضي، بما يساهم في تطوير العمل داخل أنديتهم.