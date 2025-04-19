انطلاق القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال..قريبا

تستعد الجزائر لاحتضان فعاليات القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أفريل الجاري، في قصر المعارض، بالجزائر العاصمة.

ومن المتوقع أن يشاركة في هذا الموعد التكنولوجي البارز، أكثر من 150 عارضا من مختلف الدول الإفريقية، والذي أصبح محطة سنوية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، وبناء جسور التعاون بين الفاعلين في مجال الرّقمنة.

وفي تصريح صحفي أدلى به محافظ القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيس تجمّع “جزائرنا – جزائر ناشطة في الرقميات”، تاج الدين بشير، قال “بفضل الدعم المتواصل الذي تحظى به من مختلف الهيئات والمؤسّسات، وعلى رأسها وزارة البريد والاتصال السلكي واللاسلكي، وكذا مجمّع اتصالات الجزائر، ستكون هذه القمة فضاء خصبا لتبادل الخبرات”.

وفي هذا السياق، أكّد المتحدّث أن “الجزائر أصبحت منصة إفريقية رائدة من خلال احتضانها لهذه القمة، التي تعد فرصة استراتيجية لاستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاع الرقمي، ويأتي الحدث ضمن الرؤية التي تهدف إلى تحقيق السيادة الرقمية لإفريقيا في عالم يشهد تسارعا غير مسبوق في انتشار المعلومات”.

وسيشهد المعرض، الذي يعرف مشاركة فاعلين ناشطين في مجال الرقمنة، تنظيم محاضرات وندوات يؤّطرها خبراء من القارة الإفريقية ومن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كما سيتم بالشراكة مع وزارة المؤسّسات الناشئة، إطلاق برنامج “الابتكار المفتوح” الذي يهدف إلى ربط الشركات الكبرى بالشركات الناشئة، عبر طرح تحديات فعلية تتطلب حلولا مبتكرة.

وستعرف القمة أيضا، تنظيم أربعة منتديات متخصّصة وهي الحكومة الإلكترونية، الطاقة والغاز، الصحة والتكنولوجيا، والنقل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موضّحا أنّ الهدف من هذه المبادرة هو تمكين الحلول الرقمية، تشجيع تبادل الخبرات، والسعي الجماعي نحو السيادة الرقمية الإفريقية، بقيادة الجزائر الواعية بمكانتها في القارة.