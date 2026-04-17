انطلاق المرحلة الأولى من طواف الجزائر الدولي (فيديو)

انطلقت صبيحة الجمعة، المرحلة الأولى من طواف الجزائر بوهران، عبر مسلك مغلق يبلغ طوله 126.7 كلم.

وأشرف والي ولاية وهران إبراهيم أوشان على إعطاء إشارة انطلاق طواف الجزائر الدولي، بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، ومدير الشباب والرياضة.

وحسب المخطط الفني المعتمد للمرحلة الأولى، انطلق السباق، من أمام مركز المؤتمرات “حي العقيد لطفي”، ليكون خط الوصول بمركز المؤتمرات، بعد المرور بعدة أماكن بوهران.

ويتواصل الطواف غدا السبت، بتنشيط المرحلة الثانية، ما بين وهران وتلمسان، لمسافة 152.5 كلم، وهي مرحلة أطول وأكثر تنوعا.

ومن ولاية تلمسان، ستعطى انطلاقة المرحلة الثالثة يوم الأحد، نحو ولاية سيدي بلعباس 139.1 كلم.

وستجرى المرحلة الرابعة ما بين سيدي بلعباس ومستغانم، على مسافة 134.9 كلم، أما المرحلة الخامسة، فستقام بمستغانم على مسار دائري على مسافة 132.2 كلم.

أما مسار المرحلة السادسة، فسيكون من مستغانم نحو تنس، لمسافة 155.2 كلم، بينما ستكون المرحلة السابعة، بالشلف، ومسافة المسار98.7 كلم، وسيجتاز المشاركون في المرحلة الثامنة، المبرمجة من الشلف إلى حمام ريغة 125.4 كلم، وتعد هذه المرحلة من المحطات الحاسمة في الطواف.

ويخوض المتسابقون بعدها سباقي المرحلتين التاسعة والعاشرة،وتربط المرحلة التاسعة بين حمام ريغة وأعالي جبال الشريعة، على مسافة 112.4 كلم، وهي منطقة ذات طابع جبلي صعب، أما المرحلة العاشرة والأخيرة، فتمتد على مسافة 108 كلم بين الجزائر العاصمة وولاية تيزي وزو، وهي محطة الحسم النهائي.

وسيختتم الطواف في أجواء احتفالية بتيزي وزو، حيث سيتم تتويج الأبطال.

وسيتبع السباق الختامي للطواف يومي 27 و28 أفريل الجاري، بإجراء منافسات الجائزة الكبرى الدولية للجزائر للدراجات.