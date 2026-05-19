انطلاق امتحانات “البيام” بمشاركة أكثر من 877 ألف مترشح

شرع اليوم الثلاثاء أكثر من 877 ألف مترشح عبر مختلف ولايات الوطن في اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” دورة 2026، موزعين على أكثر من 3 آلاف مركز إجراء، وسط ترتيبات تنظيمية وبشرية سخرتها وزارة التربية الوطنية لضمان السير الحسن للامتحانات.

ويبلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه الامتحانات 877035 مترشحا، موزعين على 3167 مركز إجراء، إلى جانب 104 مراكز تصحيح و18 مركز تجميع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 ماي الجاري.

وسخرت الجهات المعنية 214003 مؤطرين للإشراف على الامتحانات بمختلف مراكز الإجراء، من بينهم 181339 أستاذا حارسا، و20004 أعضاء أمانة، إضافة إلى 6275 نائب مركز و3167 رئيس مركز.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن التحضيرات الخاصة بهذا الموعد التربوي انطلقت منذ بداية السنة الدراسية، من خلال فتح باب مراجعة بيانات المترشحين وتصحيحها، فضلا عن ضبط إجراءات سحب الاستدعاءات عبر المنصة الإلكترونية، بما يتيح للمترشحين الاطلاع المسبق على مراكز الإجراء وتنظيم تنقلاتهم في أفضل الظروف.