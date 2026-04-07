ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

انطلاق بيع تذاكر مواجهة شباب بلوزداد والزمالك

انطلاق بيع تذاكر مواجهة شباب بلوزداد والزمالك
انطلاق بيع تذاكر مواجهة شباب بلوزداد والزمالك

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة الفريق أمام الزمالك المصري، المرتقبة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستقبل الفريق الجزائري ضيفه المصري، يوم الجمعة المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 20:00، في مواجهة يسعى من خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب المقرر بعد أسبوع في القاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد عملية بيع التذاكر إقبالًا كبيرًا من أنصار النادي، الذين يعوّلون على حضور قوي في المدرجات لدعم فريقهم وتحفيزه على تحقيق فوز مريح في هذه القمة القارية.

وكان شباب بلوزداد قد بلغ الدور نصف النهائي على حساب النادي المصري البورسعيدي، فيما تأهل الزمالك عقب تجاوزه أوتوهو الكونغولي.

مقالات ذات صلة
زروقي يقود تيفينتي للفوز على أجاكس أمستردام

زروقي يقود تيفينتي للفوز على أجاكس أمستردام

“الفيفا” تمنح المكسيك مهلة إضافية لتسليم ملاعب المونديال

“الفيفا” تمنح المكسيك مهلة إضافية لتسليم ملاعب المونديال

“الخضر” يقطعون ستة آلاف كلم خلال المونديال

“الخضر” يقطعون ستة آلاف كلم خلال المونديال

قبال وشرقي يعودان إلى أجواء المنافسة

قبال وشرقي يعودان إلى أجواء المنافسة

دوري أبطال أوروبا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

إقالة هذا المدرب

إقالة هذا المدرب

