انطلاق بيع تذاكر مواجهة شباب بلوزداد والزمالك

ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة الفريق أمام الزمالك المصري، المرتقبة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستقبل الفريق الجزائري ضيفه المصري، يوم الجمعة المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 20:00، في مواجهة يسعى من خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب المقرر بعد أسبوع في القاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد عملية بيع التذاكر إقبالًا كبيرًا من أنصار النادي، الذين يعوّلون على حضور قوي في المدرجات لدعم فريقهم وتحفيزه على تحقيق فوز مريح في هذه القمة القارية.

وكان شباب بلوزداد قد بلغ الدور نصف النهائي على حساب النادي المصري البورسعيدي، فيما تأهل الزمالك عقب تجاوزه أوتوهو الكونغولي.