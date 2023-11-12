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رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر والصومال

عمر سلامي
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انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر والصومال
أرشيف
المنتخب الوطني

انطلقت صبيحة الأحد، عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر والصومال، لحساب الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026 .
وتم طرح تذاكر المباراة المرتقبة يوم 16 نوفمبر الجاري، عبر المنصة الرقمية تذكرتي.

ويستقبل المنتخب الوطني، منتخب الصومال يوم 16 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

ويتنقل “الخضر”، بعد مباراة الصومال، لمواجهة منتخب موزمبيق يوم 19 من نفس الشهر، لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026 .

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