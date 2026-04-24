انطلاق قافلة لتوزيع ملابس العيد لأطفال والمساعدات بالمناطق النائية

تستهدف قرى ومداشر عين الدفلى والبويرة

يواصل المكتب المحلي للجنة الولائية لترقية وحماية الطفولة والشباب ببلدية المحمدية التحضير نشاطه التضامني من خلال مبادرة عيد الأضحى المبارك، حيث باشرت اللجنة في عملية جمع المساعدات لتوزيع لحوم الأضاحي وتوجيهها للعائلات الفقيرة والمعوزة مع ضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة على مستوى خمس مناطق نائية بكل من ولايتي البويرة عين الدفلى.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس المكتب المحلي للجنة الولائية لترقية وحماية الطفولة والشباب ببلدية المحمدية حميد صابري، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز استمرارية العمل الخيري وعدم اقتصاره على المناسبات الموسمية فقط.

وبخصوص عيد الأضحى المبارك فاللجنة بصدد التحضير لمبادرة تضامنية خاصة بعيد الأضحى المبارك، تهدف إلى إيصال المساعدات للعائلات المعوزة والمحتاجة في المناطق النائية، المتمثلة في عدة مناطق بالجزائر العميقة حيث عدد القفف المرتقب توزيعها ستقدر ما يقارب 300 إلى 400 قفة غذائية، بحسب حجم التبرعات والدعم المتوفر خلال الأيام القادمة.

وكشف المتحدث أن انطلاق القافلة كان أمس الجمعة نحو المناطق النائية، حيث سيتم توزيع قفف غذائية تحتوي على العدس، الفاصوليا، العجائن، قهوة، زيت، سميد وحلويات للأطفال بالإضافة إلى ملابس وألعاب للأطفال ومواد متنوعة وبالمناسبة وجه ممثل اللجنة نداء للمحسنين من أجل المساهمة في المبادرة الخيرية التواصل على الرقم 0541524549. لإمكانية توسيع العملية لتشمل مناطق إضافية بحسب الاحتياج والإمكانيات المتاحة.

وأشار نفس المتحدث إلى أن آخر نشاط قام به المكتب المحلي لبلدية المحمدية كان بمناسبة شهر رمضان، حين نظم بالتنسيق مع شركائه في العمل الخيري فحاصي عمر تضامن “Fahasi Omar Solidarité”، جمعية الأعمال الخيرية، جمعية “خاوة في الخير لاقلاسيار” والجمعية الوطنية للمتطوعين الجزائر إنسانية، سلسلة من القوافل التضامنية تحت عنوان “قافلة الأمل”، التي استهدفت عدداً من المناطق النائية والمعزولة، وتم خلالها توزيع أكثر من 400 قفة غذائية، 150 كسوة العيد لفائدة الأطفال اليتامى والمعوزين. بالإضافة إلى دعم العائلات بأفرشة وملابس وأغطية شتوية، كما تم تنظيم موائد إفطار جماعية خلال شهر رمضان بأكثر من 1200 وجبة. بنفس المناطق النائية على مستوى ولايتي البويرة وعين الدفلى التي ستستفيد من مبادرة عين الأضحى.