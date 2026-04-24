انطلاق 6 عمليات تصدير منتجات مصنّعة محليا نحو خمس دول عربية وأوروبية

انطلقت اليوم الجمعة 24 أفريل، من ولاية البليدة ست عمليات لتصدير منتجات متنوعة مصنّعة محليًا نحو خمس دول عربية وأوروبية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، انطلقت العملية من حظيرة المركب الرياضي “الشهيد مصطفى تشاكر”، حيث سيتم تصدير ست شحنات لمنتجات جزائرية الصنع، نحو كل من فرنسا، إسبانيا، تونس، موريتانيا، والصين.

وتضمنت الشحنة ثماني شاحنات لمؤسسات اقتصادية ناشطة بكل من ولايات البليدة وبومرداس والجزائر العاصمة، محمّلة بمنتجات محلية الصنع، تنوعت ما بين مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد تجميل، وكذا الصوف المعالج الذي صُدّر نحو الصين.