بإمكان المدمجين الاستفادة من الترقية على أساس شهاداتهم

مديرية الوظيف العمومي تحسم الجدل:

أوضح المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه بإمكان الأعوان المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين والمرسمين مؤخرا في مناصب عمل قارة، الترقية إلى الرتب التي تناسب مستويات تأهيلهم وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم هذه الرتب.

وأوضح بلقاسم بوشمال، خلال رده على استفسار نواب المجلس الشعبي الوطني حرشاية عبد الله وزروقي صديق وبن طالب بوسماحة بشأن الشباب حاملي الشهادات قبل التوظيف، والذين لم تأخذ اللجان الولائية بشهاداتهم واكتفت بإدماجهم في مناصب العقود التي كانوا يحوزونها بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية، أنه وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19- 336 المؤرخ في 8 ديسمبر2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي السالف الذكر، فإنه يتم إدماج الأعوان المعنيين في الرتبة أو المنصب الموافق لمستوى تأهيلهم والذي تم على أساسه تنصيبهم أو تعيينهم الأولي في إطار الجهازين المذكورين، وأضاف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في ذات الرد الكتابي الذي وجهه نهاية الأسبوع الماضي للنواب المعنيين بالذكر، وتسلمت “الشروق” نسخة منه، أنه بإمكان الأعوان المدمجين وفق الجهازين، الترقية بعد الإدماج إلى رتب تناسب مستوى تأهيلهم بحسب القوانين الأساسية القطاعية التي تحكم رتبهم التي يشغلونها.