باتنة: سجن مدير مؤسسة عقابية بعد مطاردته لشبان في الشوارع

أمرت، السلطات القضائية لولاية باتنة، بالإيداع المباشر، للمدير الحالي للمؤسسة العقابية “حملة 3″، بالموازاة مع توقيفه عن مهامه، لإتهامه بارتكاب جنح ذات طبيعية جزائية، والإخلال بالوظائف، بعد حادثة الاعتداء على عونين، ليلة الثلاثاء الماضي.

وكان عونان يشتغلان في سلك حرس السجون خرجا ليلا من أجل اقتناء كسرة تقليدية من محل بالمدينة الجديدة، قبل أن يهجم عليهما شابان مسبوقان بسيوف بغرض الاعتداء وسلب الأموال، حيث كاد أحدهما يفقد حياته بعدما جانبت ضربة وجهه، واضطرهما ذلك للفرار عبر الأزقة الموازية باتجاه مقر الشرطة الحضرية للإبلاغ عن الحادثة.

وفور عودتهما وتبليغ المدير “ع.م” الذي يشغل المنصب منذ عامين، قام الأخير باستنفار عدد من الحراس بأسلحتهم، والتنقل لعين المكان باستعمال سيارة المؤسسة والشروع في عملية بحث وتفتيش فيما يشبه التمشيط الحضري، حيث قاموا بتوقيف الفاعلين والسيطرة عليهما قبل اقتيادهما وتسليمهما لمصالح الشرطة ذات الاختصاص بالإقليم.

وكانت مصالح الأمن رفعت إخطارا للنائب العام لدى مجلس القضاء بباتنة الذي اتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة العدل، حيث تقرر توقيف المدير عن مهامه وإيداعه الحبس بمؤسسة لامبيز بتازولت، اعتبارا بأن المعني قام بممارسة مهام شرطية موكلة لهيئة أمنية أخرى دون أن تكون له الصفة اللازمة، ما اعتبر انتهاكا جسيما لوظائف الدولة ناهيك عن متعلقات جزائية أخرى مثل تسخير أعوان مسلحين لإلقاء القبض على أشخاص خارج المؤسسة العقابية التي تبقى مجال وظيفته.، مهما يكن الظرف الطارئ.

وكان حراس وموظفو وأعوان المؤسسة العقابية بحملة 3 أعربوا عن تضامنهم مع المدير الموقوف والمودع، لعدة اعتبارات بينها عملية التحسين الكبيرة التي ادخلها على المؤسسة وحسن تعامله مع مختلف الأطقم العاملة، منذ تعيينه خلفا للمدير السابق الذي شهدت المؤسسة في عهده عدة خروقات كلفت توقيفه وعدد من الأعوان على خلفية خروج نزلاء للتجول ليلا والعودة واستعمال الهواتف النقالة بكثافة، ما استدعى تدخل وزارة العدل التي قامت بتحويل جميع النزلاء لمؤسسات عقابية بولايات أخرى، بالموازاة مع متابعة المدير و أزيد من 11 موظفا جزائيا.

وكشفت مصادر أن لجنة تفتيش وزارية ستحل بالولاية في غضون الساعات القادمة للاطلاع عن كثب عن مجريات هذه القضية، ورفع تقارير مفصلة لاتخاذ تدابير مكملة، للزيارة التفتيشية التي قام بها النائب العام للمؤسسة.