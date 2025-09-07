“بارك سفاري” و”أكوابيرد” قريبا في حديقة بن عكنون (صور)

ممرّ زجاجي وسكة حديدية لتنقّل الزوار داخل الحديقة

سعيا منه لجعل ولاية الجزائر على خريطة الوجهات السياحية المميزة، وتجسيد النظرة التطويرية التي تتبناها السلطات العليا لخدمة المواطن وتعزيز قطاع السياحة، قام صباح اليوم الأحد، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية إلى حديقة بن عكنون، للوقوف على سير أشغال التهيئة والتطوير والعصرنة التي تشهدها هذه المساحة الخضراء الحيوية.

بداية، اطلع السيد الوالي على العروض المقدمة بشأن المشاريع الجاري انجازها، من أبرزها تحويل جزء من الحديقة الى بارك سفاري يضم 13 حظيرة لمختلف أنواع الحيوانات، مع ممر زجاجي يتيح للزوار تجربة فريدة لمشاهدة الحيوانات عن قرب، إنجاز مشروع “أكوابيرد” (AQUABIRD)، والذي يتضمن حوضا كبيرا للطيور المائية، مركز للفروسية، إعادة تهيئة وتأهيل فندق المنقذة وفندق الأروية الذهبية المتواجد بالحديقة بطابع عصري، ليرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، بالإضافة الى تهيئة خط السكة الحديدية على طول 06 كيلومترات، يحتوي على عدة أرصفة ، مما يسهل حركة التنقل للزوار داخل الحديقة، بالإضافة الى تحديث فضاء الألعاب والتسلية بغية تنصيب ألعاب جديدة وحديثة تلبي تطلعات العائلات والأطفال.

خلال زيارته أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة لضمان إنجاز المشاريع ضمن الآجال المحددة، منها مضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية بجميع الورشات مع مراعاة الجودة والاتقان خلال الاشغال، تسريع الإجراءات العالقة مع تنصيب المؤسسات المنجزة للمشروع مباشرة بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتسوية الأرضية، التخطيط المسبق لجلب كافة التجهيزات المتعلقة بجميع المشاريع المبرمجة بالحديقة، اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأشجار أثناء القيام بأشغال التهيئة مع تعزيز المساحات الخضراء، تنظيف المحيط ورفع مختلف الردوم المتواجدة بالورشات، توجيه اعذارات للمؤسسات المتاخرة في انجاز الأشغال لعدم احترامها البنود المنصوص عليها، الإسراع في الانتهاء من تهيئة جدار الإحاطة باستخدام الأحجار الطبيعية، اجراء دراسة متخصصة لتعزيز إمكانية الوصول وتسهيل حركة التنقل للأشخاص ذوي الهمم في الفضاء المخصص للحيوانات والارصفة الخاصة بالقطار، المحافظة على الطابع المعماري والأرضية خلال أشغال تهيئة وعصرنة الفندق.

بهكذا مشاريع داخل حديقة بن عكنون ستصبح نموذجا رائدا للمتنزهات العصرية، تدمج بين الطبيعة والترفيه والتعلم، وتقدم تجربة متكاملة للزوار من داخل الجزائر وخارجها.