باستثمار يفوق مليار دينار.. إعادة بعث نشاط الزجاج المضغوط بالشلف

تواصل الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (ACS) تنفيذ مخططها الاستراتيجي لسنة 2026، من خلال إعادة بعث نشاط إنتاج الزجاج المضغوط بمركب شركة “NOVER” التابعة لمجمع “ENAVA”، بعد استكمال عملية تجديد فرن الصهر ودخوله حيز الاستغلال الفعلي، ما سمح بالشروع في إنتاج أولى الطلبيات الموجهة للسوق الوطنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تجسيد استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الطاقات الإنتاجية الوطنية وتحديث النسيج الصناعي، حيث خُصص له غلاف مالي تجاوز مليار دينار جزائري، تم تمويله من الموارد الخاصة لشركة “NOVER” مع مرافقة مالية وبشرية من مجمع “ENAVA”.

ويرتكز المشروع على تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج عصرية موجهة لصناعة الأدوات الزجاجية الخاصة بالمائدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 طناً يومياً، ما من شأنه تغطية نحو 35 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، إلى جانب المساهمة في رفع نسبة الإدماج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.

واعتمدت الشركة في مختلف مراحل الإنجاز، من الدراسات التقنية وأشغال التأهيل إلى التشغيل والإنتاج الفعلي، على كفاءاتها الداخلية مدعومة بخبراء وطنيين ودوليين، ما مكّن من تجسيد المشروع وفق المعايير الصناعية المطلوبة.

ويشمل برنامج الإنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات الزجاجية الموجهة للاستعمال اليومي والصناعي، من بينها الأكواب والكؤوس والأطباق والسكريات ومنافض السجائر وأوعية التعليب الغذائي، فضلاً عن حلول متخصصة للطباعة على الزجاج وتطبيقات صناعية أخرى تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتج الوطني.

ويمثل هذا الاستثمار مكسباً للاقتصاد الوطني من خلال دعم مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً، وفتح آفاق جديدة لنمو الشركة واستحداث مناصب شغل إضافية، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والتنمية المستدامة.