بالأرقام.. زيادات في أجور 800 ألف مستخدم في قطاع التربية

دخلت حيّز التنفيذ في جانفي الجاري

أفرجت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب، عن ملخص الزيادة الصافية في رواتب مستخدمي قطاع التربية الوطنية، البالغ عددهم 800 ألف مستخدم موزعين وطنيا. وذلك عقب دخول قرار تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 40 بالمائة حيز التطبيق، في إطار إجراءات المالية لسنة 2022. وهي الزيادات التي تتطور حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على ستة مستويات.

الزيادات تراوحت ما بين 120 و3343 دينار

وأوضح جدول تفصيلي تضمن ملخصا عن الزيادة الصافية التي ستمس رواتب مستخدمي القطاع، بعد دخول قرار تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي حيز التنفيذ، بدءا من شهر جانفي الجاري، صادر عن المديرية العامة للضرائب، بأن المعنيين سيستفيدون من زيادات في الأجور أدناها 120.50 دينار وأقصاها 3343.50 دينار. إذ سيحصل “عون مكتب” و”عون حفظ البيانات” في الصنف 5 من زيادة صافية في الراتب تقدر بـ120.50 دينار، في حين يحصل الموظف في الصنف 6 ويتعلق الأمر برتبة “كاتب” على زيادة تتراوح ما بين 124.20 دينار و818.20 دينار حسب الدرجات، على أن يستفيد الموظف المصنف في الصنف 7 ويتعلق الأمر بالعمال المهنيين وأعوان الإدارة ومساعدي التربية ومساعدي تربية رئيسيين، من زيادة في الراتب أدناها 67.70 دينار وأقصاها 1608.10 دينار، وذلك حسب الدرجات أي من الدرجة الثامنة إلى الدرجة 12.

وأشار نفس الجدول التفصيلي إلى الزيادات التي سيحصل عليها الموظفون المصنفون في الأصناف 8 و9 و10 على التوالي، ويتعلق الأمر بالرتب الآتية: كاتب مديرية وكاتب مديرية رئيسي وملحق إدارة وعون إدارة رئيسي، وتتراوح ما بين 127.80 دينار وتصل إلى 2487 دينار. على أن يحصل الموظفون المصنفون في الصنف 11 ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الابتدائي على زيادة صافية في الراتب تقدر بـ620.70 دينار بالنسبة لأستاذ جديد، لتصل الزيادة بالنسبة للأستاذ في الدرجة الأولى إلى 1281.80 دينار، على أن يستفيد الأساتذة في الدرجة الثانية عشرة من زيادة تصل إلى 2709.60 دينار.

وأما بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط في الصنف 12، فسيحصلون على زيادة صافية في الراتب تتراوح ما بين 1638.10 دينار “أستاذ جديد” وتصل إلى 2823 دينار في “الدرجة 12″، على أن يستفيد أساتذة التعليم الثانوي المصنفون في الصنف 13 على زيادة صافية أدناها 2180.20 دينار بالنسبة لأستاذ جديد وأقصاها 2945.40 دينار “درجة 12″، وتختلف الزيادات حسب الدرجات من الدرجة صفر إلى الدرجة 12.

وفي ما يخص الموظفين صنف 14، ويتعلق الأمر بالأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي، الأساتذة المكونين في التعليم الثانوي ومديري الابتدائيات ونظار الثانوية والمتصرفين الرئيسيين، فإنهم سيحصلون على زيادة تتراوح ما بين 2442.30 دينار و3072.60 دينار حسب الدرجات أيضا. وعليه، فالموظف صنف 1 على سبيل المثال يحصل على زيادة تقدر بـ2442.30 دينار، في حين يستفيد الموظف صنف 11 من زيادة تصل إلى 3015.30 دينار.

وبخصوص الأساتذة المكونين في التعليم الثانوي ومديري الثانويات ومفتشي التعليم المتوسط ومتصرفين مستشارين، الصنف 16 “أعلى رتبة” ممن يتوفرون على خبرة مهنية تفوق 30 سنة على سبيل المثال، فسيحصلون على زيادات أدناها 2554.80 دينار “بالنسبة لموظف جديد” وأعلاها تصل إلى 3343.50. دينار.