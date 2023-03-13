بالتفاصيل.. هذه هي أحدث إصدارات سيارات علامات فيات وأوبل وجاك

طرحت علامات فيات، أوبل وجاك إصدارات جديدة من السيارات السياحية والتجارية عبر مواقعها الرسمية والتي من الممكن أن تتواجد في السوق الجزائرية:

وأعلن وزير الصناعة أحمد زغدار الإثنين 6 مارس الجاري، عن منح أولى الاعتمادات النهائية لوكلاء استيراد السيارات الجديدة، ويتعلق الأمر بوكلاء 3 علامات لصناعة السيارات وهي: فيات الإيطالية وجاك الصينية وأوبل الألمانية.

ومنن المنتظر أن يبدأ تسويق أول سيارة مستوردة من علامة فيات إلى الجزائر بداية من الأسبوع المقبل، كما كشف مسؤول وزراة الصناعة أن تصنيع أول سيارة فيات في الجزائر سيكون في غضون نهاية نوفمبر 2023.

طرحت علامة فيات الإيطالية إصدارات جديدة من سيارتها في السوق حيث كشفت عبر صفحتها عن جديدها خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية.

1- سيارة “أي دوبلو” طرحت علامة فيات هذه السيارة في سعي منها لتطوير سريع لمنتجاتها من السيارات الكهربائية الكاملة.

وتوفر السيارة الجديدة حسب وصف شركة فيات حلولا مبتكرة لتحسين القيادة اليومية خاصة وأنها تتميز بكونها واسعة ومرنة.

وتعد سيارة”أي دوبلو” الجديدة ثالث سيارة كهربائية كاملة ضمن مجموعة منتجات FIAT و FIAT Professional.

كما تحتوي على محرك كهربائي بنسبة 100٪ واستقلالية عالية المستوى ومجموعة غنية من أنظمة الأمان.

2- “نيو باندا” و” تيبو”: تجمعان بين المظهر المتقاطع الجذاب، والمعدات التكنولوجية المتطورة ومجموعة المحركات عالية الأداء والمستدامة. لذلك فهو الحل المثالي للعميل الشاب الديناميكي الذي يستخدم السيارة في الهواء الطلق أو للهروب من الروتين اليومي.

3- فيات 500: وعرضت علامة فيات الإصدار الخاص الجديد من “Dolcevita” في طرازي فيات 500 و500 إكس.

السيارتان كلاهما مجهز بأحدث التقنيات الهجينة التي ليست فقط صديقة للبيئة وبأسعار معقولة نظرًا لانخفاض تكاليف الصيانة ، ولكنها أولاً وقبل كل شيء بسيطة ومصممة لإراحة السائق.

وبدأت الشركات الثلاث الحاصلة على الاعتمادات النهائية وهي فيات وأوبل وجاك في جلب النماذج الأولية لسياراتها التي سيتم تسويقها في الجزائر.

وفيما يتعلق بشركة “أوبل” الألمانية فقد قدمت هي الأخرى عبر موقعها الرسمي عدة علامات للبيع ومنها:

1- أوبل كورسا: وصفتها الشركة المنتجة بأنها السيارة الجاهز للمدينة ، الجاهز للمستقبل. تجمع سيارة أوبل كورسا بين متعة القيادة لكل يوم وتقنيات من فئات السيارات التي تعمل على جعل الرحلات الطويلة على الطريق السريع أكثر أمانًا وراحة.

2- كورسا إي: أكدت الشركة أن شحن بطارية السيارة سريع وسهل: اشحن بطارية سيارة حتى 80٪ في 30 دقيقة فقط. استمتع بخيارات الشحن المتنوعة التي تتيح لك السفر بمرونة – في الرحلات اليومية والرحلات الطويلة.

3- كما عرت علامة أوبل سيارات: أوبل أسترا و أوبر غرالاند الجديدة بالإضافة إلى سيارة كومبو إي لايف، زفيرا إي لايف وسيارة موكا.

من جهتها عرضت علامة جاك الصينية عير موقعها الرسمي مجموعة من الشاحنات الخفيفة والسيارات لزبائنها ومن بينها:

1- شاحنة “آن 55 أو في”، بأنه خيار الشاحنة الخفيفة المثالي تتميز بزجاج أمامي كبير، كما توفر المقصورة مساحة جلوس واسعة كما تتوفر على مقياس الشحن الأوروبي وتتمتع بنظام تحذير للمشاة.

2- جاك سان راي: موجة إلى الأسواق المحلية والدولية ، وتتوفر العلامة على شاحنة ركاب ، شاحنة بضائع ومركبات ذات أغراض خاصة ، بما في ذلك حافلة مدرسية ، سيارة إسعاف.

وقالت الشركة أن شاحنة “سان راي” تجعل التحميل والتفريغ أكثر أمانا وفعالية وأكثر راحة.

3- “أو اكس 10” سيارة كهربائية من علامة جاك بطارية مربعة مقاومة للخدش مضادة للتصادم تصميم هيكل القفص، نسبة الفولاذ عالية القوة للمركبة تصل إلى 54.5%

وزن السيارة فارغة: 1180 كجم، وأقل من 200-300 كجم من منافسيها.