-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. أشبال “الخضر” يواصلون تحضيراتهم لكأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
  • 193
  • 0
بالصور.. أشبال “الخضر” يواصلون تحضيراتهم لكأس أمم إفريقيا
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2026.

ودخل أشبال “الخضر” في تربص بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل اليوم الإثنين إلى الرباط، للمشاركة في كأس إفريقيا المقررة في الفترة من 13 ماي إلى 02 جوان.

وخضع اللاعبون أمس الأحد، للكشوفات الطبية بالجناح الطبي لمركز سيدي موسى، تحت إشراف الطبيب الفدرالي محمد خليل مومن، وذلك في إطار التأكد من سلامتهم الصحية..

وخلال الفترة المسائية، برمج المدرب الوطني أمين غيموز مباراة تطبيقية بين اللاعبين على إحدى أرضيات المركز التقني الوطني بسيدي موسى.

مقالات ذات صلة
مهاجم إنتر ميلان يغيّر جنسيته الرياضية ليمثل منتخبا إفريقيا في المونديال

مهاجم إنتر ميلان يغيّر جنسيته الرياضية ليمثل منتخبا إفريقيا في المونديال

عمورة يتشاجر ووضعيته تزداد سوءًا

عمورة يتشاجر ووضعيته تزداد سوءًا

يهمّ “المسامعية” عشية النّهائي الإفريقي

يهمّ “المسامعية” عشية النّهائي الإفريقي

أمر غير مسبوق للمدافع “حجام”

أمر غير مسبوق للمدافع “حجام”

لعبت مباراة مصيرية رغم وفاة ابنتي وهذا سر وفائي لشبيبة تيارت

لعبت مباراة مصيرية رغم وفاة ابنتي وهذا سر وفائي لشبيبة تيارت

أشبال “الخضر” يباشرون تحضيراتهم قبل التنقل للمشاركة في كأس إفريقيا

أشبال “الخضر” يباشرون تحضيراتهم قبل التنقل للمشاركة في كأس إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد