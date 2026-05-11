بالصور.. أشبال “الخضر” يواصلون تحضيراتهم لكأس أمم إفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2026.

ودخل أشبال “الخضر” في تربص بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل اليوم الإثنين إلى الرباط، للمشاركة في كأس إفريقيا المقررة في الفترة من 13 ماي إلى 02 جوان.

وخضع اللاعبون أمس الأحد، للكشوفات الطبية بالجناح الطبي لمركز سيدي موسى، تحت إشراف الطبيب الفدرالي محمد خليل مومن، وذلك في إطار التأكد من سلامتهم الصحية..

وخلال الفترة المسائية، برمج المدرب الوطني أمين غيموز مباراة تطبيقية بين اللاعبين على إحدى أرضيات المركز التقني الوطني بسيدي موسى.