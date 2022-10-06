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الجزائر

بالصور.. إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بحضور حرمه

الشروق أونلاين
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  • 356
بالصور.. إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بحضور حرمه
أرشيف
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد

أحيت منطقة السبعة ببلدية بريحان بولاية الطارف الخميس، الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، بحضور حرمه وأفراد أسرته إلى جانب السلطات الولائية وشخصيات وطنية.

وتوفي الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد يوم 6 أكتوبر 2012، بمستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة عن عمر يناهز الـ 83 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وتولى العقيد بن جديد، حقيبة وزير الدفاع من نوفمبر 1978 إلى غاية فيفري 1979، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، خلفا للرئيس هواري بومدين، واستمرت فترة رئاسته إلى عام 1992، أين استقال من منصبه مع بداية الأزمة الأمنية والسياسية للتسعينيات.

وولد الشاذلي في بلدة السبعة بولاية الطارف  في 14 أفريل 1929، وفي شبابه اشتغل في شركة “طابا كوب” المتخصصة في صناعة التبغ، قبل أن يلتحق بداية العام 1955 بالثورة التحريرية مباشرة.

وخلال مشاركته في الثورة التحريرية المباركة تم تعيين الرجل مسؤول ناحية بالقاعدة الشرقية، ثم نائبا لمنطقة العمليات الشمالية، ومباشرة بعد إعلان استقلال البلاد في جويلية 1962 كان أول ضابط بالقاعدة الشرقية يدخل إلى التراب الوطني للقيام بتحضير دخول جيش الحدود، ليتم بعد ذلك تعيينه قائدا للناحية العسكرية السادسة، قبل أن تتحول إلى الناحية العسكرية الخامسة ومقرها قسنطينة حاليا، أين أشرف مباشرة على إجلاء الجيش الفرنسي من مناطق الشمال القسنطيني. وفي العام 1964 تم تعيين الشاذلي بن جديد قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران، أين أشرف وبشكل فاعل في انقلاب 19 جوان 1965، ثم أشرف مباشرة على إجهاض انقلاب العقيد الطاهر الزبيري سنة 1967، وفي سنة 1968 قام بالإشراف مباشرة على إجلاء القوات الفرنسية من قاعدة مرسى الكبير البحرية.

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التعليقات
356
  • بدون اسم

    الشادلي هو ابن عنابة وليس ابن الطارف لان بوتلجة في دلك الزمان وقت ولادته زمن الاستعمار كانت تابعة اداريا لولاية عنابة .bone

    -3
  • زكريا

    وماذا فعلنا نحن نحن تكلمنا وعقبنا على بعضنا وانتهى الموضوع رئيس سابق مات مع احترامي له ونحن كمواطنين علقنا على المقال واختلفنا قليلا ومر الامر ونسيناه ماذا تريدنا ان نفعل ان ننخرط في بكاء لا نهاية له ولا نتكلم او نختلف .ارجو النشر يا شروق

    0
  • عبد القادر

    الله يرحم الشاذلي اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عنه ءامين اللهم إغفر له و ارحمه

    3
  • بدون اسم

    من فضلكم الموقف لا يحتمل

    0
  • بدون اسم

    انا لله و انا اليه راجعون رحمه الله و عفى عن اخطائهluna

    1
  • TAYEB

    الله يرحم والديكم فوتولي التعليق نتاعي

    1
  • آمال دليل

    اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، لقِّه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى ، اللهم إن كان محسناً فزد في حسناته ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن إساءته ، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ، نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، أبدله أهلاً خيراً من أهله ، ودارا خيرا من داره ، وجيرانا خيرا من جيرانه ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله.

    0
  • omar

    اين المفر يا اعداء الله ويوريدون بالحق باطل ا لله يرحم بومدين الدي بنا المدازس والجامعات كونى الشباب اما هذا الجاهل بن جديد وصلت المعرفة و المحسوبية الى اقصاها و فى مرحلته قاما ابناء فزنسا بتحطيم كل الروح الوطنية والمبادءى التى كانت موجودة اناداك وتبدير احتياطى الاموال والله العظيم الحقد المغروس فى قلبى من كل مسؤول جزائرى فى عهده يمكننى ان اشرب دمهم كلهم وبدون استتناء حتى المعلم ومن ليس له علم فاليسئل فقراء تلك الفترة ربماذاكرتكم ضعيفة فى عهده قامو ابناء فرنسا بتقسيم الاراضى وممتلاكات الشعب

    -1
  • الويزة

    الجزائر اليوم تودع بطل من أبطالها عاش للجزائر ولم ينصفه أحد لتأتي وفاته في ظل هاته الظروف التي تعيشها الأمة العربية لتكون خير منصف له ولتاريحه وانجازاته ولبوادره التي لم تشهدها ولا أي بلد عربي لحد الساعة ...........ٍفرحمك الله واسكنك فسيح جناتهٍ لكل من قرأهاته الأسطر أن يدعــــــــــــــــــــــو لـــــــــــه بالرحمةو المغفرة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

    1
  • جزائرية 2

    انا معنديش المام كبير بالسياسة بصح الشيئ الي نقدر نقولهولك هو انه عهد الشاذلي كان اجمل عهد مرت به الجزائر والشاذلي ربي يرحمه كان افضل رئيس للجزائر وعنده نقاط كثيرة تحسب له كان يحب الشعب ويحبلو الخير وكل ماحدث في عهده من ازمات نتاع غذاء من نقص قهوة وغيرها مكانش بسببه وانما كان ناتج عن ازمة دولية تسببت فيها دول اخرى وهناك من يقول انه كل ذلك كان عقاب للجزائر على مواقفها الداعمة للثورات والرافضة للتطبيع مع اسرائيل عموما الشاذلي رحمة الله عليه كان رئيس رائع احب الجزائر بصدق وعمل لرفع رايتها ولكن.....

    3
  • mounir

    لك الله يا جزائر ، فقدت أمة في رجل ، كم كنت إنسانا ، كم كنت جزائريا ، ربي يرحمك و يلهمنا جميعا الصبر و السلوان ، المصاب فيك جلل يا أب الفقراء ، المصاب فيك عظيم يا خير الرجال .. لك الله يا جزائر .

    2
  • بدون اسم

    نعم الشعب كان راسو ناقص مشاكل عندو وقت يخدم نكتة و يحكيها و يضحك
    الان لا يحب سماع النكت و اذا سمعها لا تضحكه و سرعان ما ينساها
    ذهبت ايام السمر و الاجتماع العائلي و ذهبت روح الدعابة عند الكثيرين راه درك لي جي تقصر معاه يقلك اخطيني راني مقلق

    1
  • الويزة

    الله يرحم رئيسناالراحل الشاذلي بن جديد اطيب رؤساء الجزائر واهدؤهم وعليه اعزي نفسي وكل الشعب الجزائري في هذاالمصاب الجلل....فوداعاايهاالرجل الحكيم...وداعايامن حكم في صمت ورحل في صمت ...وداعايافارس الجزائرفي الديمقراطيةوفي الحكمةوفي الانسانية

    1
  • بدون اسم

    هو لم يكن أميا ولكنه يرفض تكلم الفرنسية و كان الله يرحمه لا يجيد العربية لكنه كان يكلف نفسه و يتكلم بها و هذه نقطة تحسب له لا عليه
    كثيرون مثل زوجك تكلموا عن البطن و الجوع
    من تكلم عن حرية التعبير و التنكيت
    من تكلم على قانون تعريب الادارة الذي ارادوا اجهاضه مرات قبل ولادته
    من ادخل التعليم الاساسي الذي انجب ايطارات معربة كثيرة تقول العربية لغتي و الاسلام ديني من استعمل كلمة الامازيغية بدلا عن البربرية
    من كان يرسل ابناء الفقراء للدراسة في الاتحاد السوفياتي
    من كان يقول للشعب طالب بحقوقك
    رحمه الله

    1
  • كريمة

    تتكلمون وكاننا فى جهنم فلقد جاءنا العزيز بوتفليقة الذى تتكلم عنه كل الشعوب عن حبه لوطنه وشعبه عن ثقافته العالية كيف اخرج شعبه من الهالاك والموت فى فترة كنا نخاف حتى ان نخرج الى الشارع يا رب اطل فى عمره ومتعه بالصحة

    0
  • عادل

    الحمد لله رؤسائنا رحمهم الله ماتوا معززين مكرمين و لم يلصقوا في الحكم حتى يقتلوا أو يخلعوا أو يقتلوا شعوبهم...

    0
  • star

    اللهم اغفر له و ارحمه

    0
  • عادل

    رحم الله صاحب شعار: ......من أجل حياة أفضل

    1
  • زكريا

    لا اظن انه خطا فقد كتبت نفس التعليق في موقع لجريدة اخرى وكررت نفس الكلمة اما عن كلمة المغفور له قرات فتاوى لبعض العلماء بعدم جواز قولها لذا اردت نصحها

    0
  • جزائري غيور على وطنه

    يكفيه فخرا ان عاشت الجزائر في فترة رئاسته احلى ايامها وتمتع الشعب برخاء وامن لم نجده من بعده.... رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته .آمين

    1
  • بدون اسم

    زعيم من زعمائنا

    0
  • داود

    أحست أخي...أفضل تعليق قرأته
    ذكرتنا بكل الاشباء المنسية

    0
  • مغربي من االمملكة

    ان لله وان اليه راجعون . ..........رحمه الله و اسكنه

    فسيح جنانه . وان يرزق اهله الصبر والسلوان

    0
  • جزائري

    الرئيس بن جديد رحمه الله هو ، على الاطلاق، اقرب الرؤساء

    للشعب الجزائري بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى.

    لم يسعى ابدا ً للوصول للرئاسة، لكن لما آلت اليه قدراً، لم تغريه

    بالعكس اجتهد ان يقدم للشعب الجزائري احسن مالديه، فله أجر

    المجتهد ان شاء الله تعالى .

    اللهم شفع فيه رسولك الكريم واجعل المرضيين عندك من هذا

    الشعب الابي وسائر المسلمين شفعاء له يوم نلقاك.

    اللهم اغفر له وارحمه ، اللهم احفظنا واحفظ الجزائر بعده ، اللهم

    احشره مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين. آ ميـــــــن .

    0
  • بدون اسم

    أحسنت ....أفضل تعليق

    0
  • محمد

    انا لله و انا اليه واليه زاجعون.

    0
  • بدون اسم

    ربي يرحمه ...و ان شاء الله يطول في عمر عزيزنا

    0
  • إبراهيم البجائي

    اللهمَّ عبدُكَ وابنُ عبدِكَ كانَ يشهَدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ وأن محمدًا عبدُكَ ورسولُكَ وأنتَ أعلَمُ بِهِ منِّي إن كانَ مُحْسِنًا فزِدْ في إحْسَانِهِ وإن كانَ مُسِيئًا فاغْفِرْ لَه ولا تَحْرِمْنَا أجرَه ولا تفتِنَّا بعدَهُ

    0
  • fares

    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وألهم ذويه الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون لقد كان بطلا من أبطال الجزائر

    0
  • شيخ بيا

    إن لله وإن إليه لراجعون، رحمة الله عليك يارئيسنا الغالي وأسكنك فسيح جنانه، آمين يارب العالمين

    0
  • مواطن جزائري

    اللهم اغفر له وارحمه وارزق اهله وذويه الصبر زالسلوان
    ارجو من السلطات المكلفة بالدفن ان لا.ترفع من قبره مقدار شبر،تواضعا لتواضعه رحمه الله.

    0
  • بدون اسم

    اللهم ان كان اخطا فقد سامحناه وان كان احسن فاجزه عنا خيرالجزاء

    0
  • bzouaoui

    إن لله وإن إليه راجعون ,رحمك الله

    0
  • سارة

    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة والهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا اليه راجعون

    0
  • المتفائلة دائما

    انا لله و انا اليه راجعون . رئيسنا الشادلي بن جديد توفى و لم نعتذر له عن القصص التي كنا نكررها في باحات المدارس و في العمل عن خطاباته التاريخية البسيطة و الصادقة .عشنا حرية التعبير بينما شعوب كثيرة في العالم لم تجرا ' تعلمنا التحدي و تتلمذنا دون تمييز او شعور بالطبقية اعذرنا على عدم صبرنا 'رحمك الله و اسكنك فسيح جنانه فانتم السابقون و نحن اللاحقون .

    0
  • mohamed

    ربي يرحمه و يلهم ذويه الصبر و السلوان
    فهو احد رموز الجزائر الحبيبة

    0
  • mostafa

    ina lilah wa ina ilayhi raji3one rahim alah achadli ben jdid, rajoul khadam lablad rabi yarahmou

    0
  • وليد الجزائري

    بارك الله فيك يا اخي على التوضيح وشكرا.ومعدرة للشروق.

    0
  • زدام عبد الله

    اطلب له الرحمة والمغفرة وان يسكنه الله فى جنات الخلد انه على كل شئء قدير وبالاجابة جدير ولا حول ولا قوة الابالله العلى العطيم

    0
  • Salir

    الحمد لله الذي سخر لنا العزيز على قلوبنا رئيسنا أطال الله في عمره عبد العزيز بوتفليقة الدي كان السبب في إعادة شمل الجزائريين شعبا و حكومة و أحيا مجدا هدا الوطن وطن المليون و نصف مليون شهيد ومازالت الجزائر تقدم اعضم ما لديها من رجال احبو الله و الوطن من اجل أن تبقى هذه اللحضات راسخة في أعماقنا و لتحيا الجزائر و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار وكل من رؤسائنا الذي قدموا ما عندهم من مجهود لرفع راية الوطن. الله ما ارحمه و وسع عنه

    0
  • امام استاذ

    2012 م ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    عام الموت موت الرؤساء والملوك والزعماء العرب

    ليبيا السعودية الجزائر

    والقائمة مستمرة..في2012م.........................................

    اللهم استر الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0
  • جزائرية

    على العموم ربي يرحمو انا نحبو لزاف كزدت لقيتو هو الرئيس تاعنا و كنت حاسبة كل رئيس هو الشادلي
    ربي يرحمو
    انا راني حيرانة زوجي راهو يقول عليه العكس واش كتبتو انو كان امي مسكين لا حول و لا قوة له الا بالله و انو ف وقتو قتلنا الشر و و و و الله حرت فهموني اللي كان عايش ف وقتو و ربي يرحمو انا حبا نفهم برك ماش نقطع فيه و الله نحترمو

    0
  • amine18

    انا لله و انا اليه راجعون ، رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جنانه و الهم ذويه الصبر و السلوان .

    0
  • كوثر

    ان لله وان اليه راجعون يا رب اسكنه فسيح الجنة

    0
  • almain

    انا لله وانا اليه راجعون
    il a combattue le centralisme et le régionalisme la bureaucratie c'est le seul qui a
    simplifier la vie des algériens

    0
  • Ali

    Allah yarhamou

    0
  • brahim ain kerma

    Les oiseaux se cachent pour mourrir allah yarhamek birahmatihi al wassi3a

    0
  • ورده معسكر

    - اللهم اطعمه من الجنة واسقه من الجنة واره مكانه من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء

    - اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمد شادلي بن جديد برحمتك يا ارحم الراحمين
    - اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة . لا حفرة من حفر النار

    0
  • karim

    Allah yarhmou. Il etait naif,

    0
  • رابح

    عليك سلام الله دوما سرمدا
    ما شع نور فاستبان المشرق
    قال في حقه الإمام محمد الغزالي - رحمهما الله - : (رجل صالح لو وجد من يرشده)

    0
  • ورده معسكر

    - اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته

    - اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمد شادلي بن جديد برحمتك يا ارحم الراحمين

    - اللهم اطعمه من الجنة واسقه من الجنة واره مكانه من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء
    ان لله و ان اليه راجعون

    0
  • KHALIL BENNACEUR

    كل نفس ذائقة الموت

    0
  • حسام

    رحمه الله فتح البلاد امام الدمقراطية

    0
  • نفاق

    الله يرحمه و يوسع عليه ..

    0
  • Zahi

    ان للله و ان اليه راجعون الله يرحمك يا رايس و انشاا الله في جنة الخلد

    0
  • حسام

    رحمه الله رحمه الله لقد فتح البلاد امام الدمقراطية كان رجل ديمقراطي باتم معنى الكلمة

    0
  • علي

    لم أسمعه قط يتكلم بالفرنسية رغم أنه يتقنها جيدا ( ولا ننس أنه من أصول أمازيغية) ، ولم يسع للسلطة بل هي التي سعت إليه ، رفضت إلاءات الجنرالات ورمى المنشفة فنأى بنفسه عن تلطيخ يديه بدماء الجزائريين ... إلخ

    واليوم انظروا وقارنوا ...

    رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه

    0
  • hichem mascar

    الله يرحمه برحمته الواسعة و يلهم اهله الصبر و السلوان انا لله وانا اليه راجعون.

    0
  • haballah amer zakari

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • نسرين

    اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه الجنة يا رب . و صبر اهله يا الله انا لله و ان اليه راجعون.

    0
  • مواطن من وادي سوف

    رحمه الله واسكنه فسيح جنانه,لايمكن ان ينكر احد ان ايام حكمه كانت من ازهى ايام الجزائر , رفاهية , وامنا , وعزة , وكرامة .الى جنة الخلد يا ابا كل الجزائريين, لن ننساك لأن عهدك كان عهد شباب الجزائر, ومن الصعب ان ينسى الأنسان شبابه.

    0
  • الشاوي

    رحمك الله يا اسد ....... جبال الاوراس تبكي على فراقك

    0
  • جزائري

    رحم الله الشادلي ان لله وان اليه راجعون والله انا حزين لوفاته لاني ارى في لشادلي طفولتي وشبابي وايامي الجميلة يشاء القدر ان نفقد رموز الوطن في عام واحد ابن بله والشادلي ومحمد بوليفة ووردة الجزائرية

    0
  • فارس صحراء

    انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد والهم ذويه جميل الصبر والسلوان
    فعلا كما قال احد المعلقين رحل احد العارفين بخبايا السياسة الجزائرية

    0
  • لعموري عليش

    رحمه الله إن لله وإن إليه راجعون ، إنه الرئيس الذي علم الأجيال الصبر والصدق وتحمل الأمانة وكيف تحمل المسؤولية ، إنه الأب الحنون عن أبناء هذه الأمة كان التعليم في عهده مجانا فتح الجامعات للجميع أسس الديمقراطيقة بحنكته العسكرية قلد العقداء رتبا عسكرية عليا جعلهم جنرالات علم الأجيال دروس المحية والعدل لم تظهر في عهده البرجوزازية المتفشية كما هي اليوم لم يظهر في عهده محترفي سياسة الصعلكة كان رجلا في عهده يقرر وينفذ حتى ولوكان خاسرا وذلك من أجل الجزئر رحمك الله يا شاذلي بن جديد فالتاريخ ينصفك

    0
  • سعيدة

    الله يرحمك يا رئيسنا نعم كانت الجزائر في عصره الصراحة كنا عايشين كانت البيضة ب2 دورو و وكانت شكارة السكر بعشرة دورو و كانت الخبزة بعشرين دورو كانت المائة دورو تقضي هذاك الوقت كانت قطعة الأرض بمائة الف و كانت الدار لكبيرة ب50 مليون راك شريت فيلا بها و كانت ليلي المذيعة تستمعنا بتقديمها للبرامج و كان الماتش برابح ماجر و بلومي فائزين و كانت الخدمة متوفرة حتى يروحو يحوسو علينا على الخدمة و كانت السكنى متوفرة حتى ساعات الجياح يردوها مايحبوش يفارقو والديهم نعم هذا كل في وقت الشادلي بن جديد

    0
  • البسكرية ام فارس

    انا لله و انا اليه راجعون
    رحم الله الفقيد السيد الشادلي بن جديد و اسكنه فسيح جنانه و غفر له
    يا رب ثبته في سؤال الملكين و ارحمه و اجعل قبره واسعا بنورك و رحمتك يا رب
    يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب
    رحمك الله يا اسد الجزائر و شهمها

    0
  • Redouane

    Allah yarahmak wa yati Sabr li3ailatoka

    0
  • samira

    SALAM ALLAH OU AKBAR ALLAH OU AKBAR ALLAH OU AKBAR RABI YARHAM EL MOUDJAHID CHADLI LE PERE DES ALGERIENNES ET LA DEMOCRATIQUE

    0
  • djilali

    كل نفس ذائقة المو ت ,نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.
    إن لله و إنا إليه راجعون.

    0
  • خالد تيارت

    اللهم اغفر له و ارحمه و ارحم جميع المسلمين

    عاش راجل و مات راجل

    0
  • charaf eddine

    rabi yarhemek ya si chadli un homme d'une vraie beauté humaine histoire ne l'oublira jamais

    0
  • رشيد لكحل

    كل نفس دائقة الموت.اللهم اغفر له وارحمه وابدله دارا خير من داره واهلا خير من اهله. لقد تلقيت هدا النبا بحزن عميق. لقد كان الرئس الديمقراطى حقا الدى فضل مصلحة البلادو العباد عن مصلحته الشخصية.رحمك الله يارئس كل الجزائريين.ونقدم تعازينا للشعب الجزائرى عامة ولاسرته خاصة ونتمنىلاهله الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • Maghrabi sec

    انا لله و انا اليه راجعون. الله يرحمه ويرحم أمة محمد أجمعين وأرجو من المعلقين طلب له المغفرة والرحمة

    0
  • فريد

    رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان ...ولكن من المعيب ان طاب جنانو لم يعلن الحداد عليه كما فعل مع بن بلة وكان الشادلي رحمه ليس من حكم الجزائر 12 سنة والله غريب امر هذا الوطن شخص واحد يجير بلد باكمله حسب اهوائه ولا تهمه لا القوانين ولا احاسيس الجزائريين ...

    0
  • mimo

    Rabi yerhmou ou ywessa3 3lih

    0
  • بدون اسم

    قرية السبعة بلدية بوثلجة ولاية الطارف

    0
  • mimo

    Rabi yerhmou ou ywessa3 3lih

    0
  • mimousx

    alhe akebare alahe akebare ya chahide al watan

    0
  • بدون اسم

    هو كذلك جنرال من اول جنرالات الجزائر ومجاهد فذ... نتقبل عزاؤك ولانتقبل تهكمك .... الله يرحم الرجل ويجعله في جنات الخلد...

    0
  • زوزو .. الجزائر

    ربي يرحمو ويغفرلو .. إنا لله وإنا إليه راجعون.
    أحبه كثيرا ..

    0
  • مروان

    ان الله وان اليه راجعون .الله يرحمك.
    ارحمه يا ارحم الرحمين

    0
  • سليم - سطيف

    رحمة الله عليه

    0
  • سليم - سطيف

    رحمة الله عليه

    0
  • Eldjazeiria

    رحمك الله ايها الرئيس, رحمك الله واسكنك فسيح جنانه,
    لقد انفطر قلبي لسماع لهذا الخبر...

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • Messaoud

    "إنا لله و إنا إليه راجعون" نسأل الله عز و جل أن يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته ..

    0
  • زياد المغربي

    السلام عليكم و بعد, اتقدم بأحر التعازي لاسرة الفقيد و للشعب الجزائري قاطبة و اتمنى من الله ان يلهم ذويه الصبر و السلوان, إنا لله و إنا اليه راجعون

    0
  • رشيد

    سوف نبكي علي ايام حكمك...انت افضل رئيس حكم الجزائر
    اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.

    0
  • احمد بن

    الله يرحمو وحميع المسلايمين امين

    0
  • وحيد

    بما اننا فى حداد ارجوا من قنواتنا ان يضعوا ايات قرانية حزنا على هذا الرجل العضيم

    0
  • تلميذ بوكثير

    تركتَ الكرسيَ الوثيرَ طوعا...

    بعدما لاح فحيحُ أفعى...

    صيّر الخصبَ مرعى ...

    واستحال الأصلُ فرعا...

    وحجبَ سمانا دخانا ونقعا...

    ولم يعدْ يُجدِ النّصحُ نفعا...

    *********************

    سلام عليك أيها الشّهمُ الأمين...

    سلام عليك أيها الطودُ المتين...

    سلام عليك إلى يوم الدّين...

    * بقلم: البشير بوكثير / رأس الوادي

    0
  • تلميذ بوكثير

    * مرثية الشّاذلي بن جديد - رحمه الله تعالى-

    * بقلم : البشير بوكثير / رأس الوادي

    - إلى روح الرّئيس الرّاحل " الشاذلي بن جديد"عليه شآبيب الرّحمة والغفران .

    يامن زرعتَ بذور الخير والصّلاح...

    و نشرتَ الدّيمقراطية في هذي البطاح...

    و وقّرتَ العلماء كما رفقاء السّلاح...

    و جعلت الفقير حيّاً بكرامةٍ لا تُستباح...

    *****************************

    حاربتَ قمير في كلّ وادي...

    أذقتَ العلقم لكلّ الأعادي ...

    حميتَ الدّيار، وصُنت البلاد ...

    وكانت سبابتك دوما على الزّناد...

    *************

    0
  • algerien uk

    Allahouma irhamho wa aghfir lhou wa tajawaz anhou ina li Allahi wa ina ilahi rajioune...

    0
  • هديل

    إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

    0
  • نصيرة

    ellah yarahmou abou elfokaraa

    0
  • مبروك ضيف

    قال الله تعالى :" إنا لله و إنا إليه راجعون". تغمد الله الفقيد المجاهد و القائد و المسؤول من واسع رحمته و يدخله جنته رفقه الشهداء رفاق دربه ، و يلهم ذويه الصبر و السلوان . و الحمد لله رب العالمين .

    0
  • Fennec

    من النكت القصيرة وحب الحياة التي ورثناها من عهد الشاذلي ربي يرحمو، هذا الرئيس اللغز الذي لم يكن يوما دكتاتور أو طاغية، بل كان أبا وأخا وإنسانا بسيطا بأتم معنى الكلمة، كنآ دائما نصنف مراحل وحقب الحكم منذ بومدين فنقول:
    مع بومدين كل ولا تتكلم.
    مع الشاذلي:كل وتكلم.
    مع المجلس الأعلى: لا تأكل ولا تتكلم!التي توالت منذ
    رحمك الله يا سيدي الرئيس دمت بخير في مثواك الأخير، نم هنيئا فلن تنساك الجزائر.

    0
  • مبروك ضيف

    نقول عند الصدمة : إنا لله و إنا إليه راجعون" و ندعو ا مولانا العلي القدير أن يتغمّد المجاهد الفقيد و القائد الرمز و المسؤول النزيه بواسع رحمته و يلهم ذويه الصبر و السلوان . و صدق الله العلي العظيم قوله :" و منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا"

    0
  • مواطن

    إنّا لله و إنّا إليه راجعون ؛ سبحان الله رحل في الذكرى الرابعة و العشرين لأحداث أكتوبر 88 ؛ كجزائري عشت فترة الشاذلي نقول كان الأمان و الرخاء و الروح الجميلة قبل حدوث الشرح في الهوية الوطنية و قبل ما تخرج عقلية DZ للوجود

    0
  • taqy

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • mohamed

    in li Allah wa ina ilayhi rajioun

    0
  • خالد

    إن لله و إن إليه راجعون ،نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل ونعزي كل الشعب الجزائري و عائلة الفقيد و نسأل الله أن يتغمده برحمته ويتجاوز عن سيئاته و يرزق ذويه الصبر والسلوان ،رحم الله مانح الديمقراطية للجزائريين ،عاش لوطنه ومات في وطنه ويدفن في وطنه،بالنسبة لي أحسن رئيس عرفته الجزائر.

    0
  • احمد

    واش نقولوا في هدا الرجل في وقت خلاصو فيه
    مانيش حاب نكتب باش مانبداش نبكي والله مايحبسني واحد خسارة هدا الراجل يموت
    الله يرحمك يا شادلي يا شايب الراس
    هاديك الوقفة الزينة كي تستقبل الزعماء ما بانوش معاك
    كي تمشي كي شغل ديفيلي كل خطوة بحساب
    حتي الهدرة تاعك تدخل في القلب
    والله كنت مغطي هبال الجزايريين كل
    الله يرحمك يا رائيسنا

    0
  • hasna

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • ouahdi

    mhada e tarik li oulamaa eddine fa lahou adjrehoum inchaa alah minhoum echikh mohamed el ghazali rahmatou elahi alaihim adjmaine

    0
  • rk

    inna lillahi wa inna ilayhi rajioun.
    We lost one of the most beloved presidents . I pray Allah to forgive him and to grant him paradise
    This is a very sad moment to me being far away from my country. My condolences to Algeria and to his family.

    0
  • الدكتور حبب بوهرور

    رحمك الله يا أب الديمقراطية في بلدي
    ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ، تلقيت خبر وفاة فقيد الأمة الجزائرية فخامة الرئيس المجاهد الشاذلي بن جديد، وعليه أتقدم إلي الشعب الجزائري بكل فعالياته السياسية بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمد الرئيس الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه. إنا لله وإنا إليه راجعون ،،
    نبذة عن الرئيس الراحل رحمه الله ( الوكالات)
    تولى فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رئاسة

    0
  • fatiha

    انا الله وانا اليه راجعون الله يرحمه

    0
  • طيب

    إنا لله و إنا إليه راجعون ، الله يرحمكك و يسكنك فسيح جنانك و يلهم ذويك الصبر و السلوان ، فقدت الجزائر أحد رجالها ، لكن تبقى في قلوب الجزائريين و اسمك مكتوب من ذهب

    0
  • nora

    Rabi yerhamou

    0
  • Fennec

    من النكت القصيرة وحب الحياة التي ورثناها من عهد الشاذلي ربي يرحمو، هذا الرئيس اللغز الذي لم يكن يوما دكتاتور أو طاغية، بل كان أبا وأخا وإنسانا بسيطا بأتم معنى الكلمة، كنآ دائما نصنف مراحل وحقب الحكم التي توالت منذ بومدين فكنا نقول:
    مع بومدين كل ولا تتكلم.
    مع الشاذلي:كل وتكلم.
    مع المجلس الأعلى: لا تأكل ولا تتكلم!
    رحمك الله يا سيدي الرئيس دمت بخير في مثواك الأخير، نم هنيئا فلن تنساك الجزائر.

    0
  • مصطفى

    ولد في بلدة السبعة بولاية الطارف حاليا في 14 ابريل 1929، وفي شبابه اشتغل في شركة "طابا كوب" المتخصصة في صناعة التبغ، قبل أن يلتحق بداية العام 1955 بالثورة التحريرية مباشرة ......................ولم يكن قبلها يوما جنديا في الجيش الفرنسي بأية صفة كانت.

    0
  • مصطفى

    ولم يكن قبلها يوما جنديا في الجيش الفرنسي بأية صفة كانت.
    عبارة جميلة وفي محلها وصاحب المقال مشكور عليها .
    الله يرحموا

    0
  • ahmed djaani

    انا لله وانا راجعون

    0
  • النذير بوقليل

    انا لله وانا اليه راجعون. الدور على من ؟؟؟؟ اعتبروا يا أولي الألباب

    0
  • abdelhak

    إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

    0
  • abdou

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • abdou

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • جباري

    ان لله و ان اليه راجعون ,قناة الشروق و الفنوات الجزائرية الاخرى حزينة على الرئيس بالموسيقى,ياخي عيب عليكم افتحوا القرآن الكريم الله يفتح عليكم.

    0
  • abdou

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • عبد الوحيد

    انالله وانا الـيه راجعـون اللـهم ارحـمه وتجاوزعـن سيأته والهمنا والجـزائر
    الصـبروالسلـوان واحمـنا مـن الفتـن ما ظهـر منها ومـا بطـن .
    صـبرا آل بن جـديد لـكم في الشـعب كـل التعـاطف والتقـديـر

    0
  • عبد الوحيد

    انالله وانا الـيه راجعـون اللـهم ارحـمه وتجاوزعـن سيأته

    كل من عليها فان

    والعبرة للمتقين

    كان حكيما و ذو عقل و دهاء سياسي قليل في وقتنا هذا

    0
  • amor

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    عظم الله أجرنا وغفر لميتنا ورزقنا الصبر والسلوان واحسن عزاء الجميع
    (إنه أبونا لم نعرف سابقه كما عرفناه هو كنا صغار لما بدأ الرئاسة وتأسفنا على إقالة أبونا بالتبني منها (العقوق والعياذ بالله منه))

    0
  • adel

    ان لله وان اليه راجعون..................

    0
  • سليم

    إنا لله و إنا إليه راجعون ... رحمة الله عليه ... نعزي أنفسنا و أسرة الفقيد و جميع الشعب الجزائري في وفاة الرئيس الأسبق الشادلي بن جديد ... و نسأل الله أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.

    0
  • mohamed tazi

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إخواني في الجزائرالشقيقة /
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لقد آلمنا نبأ وفاة أحد رؤسائكم ، وفجعنا كما فجعكم ، فعند الله نحتسبه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون
    إخواني ، أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم ، إن لله ماأخذ وله ماأعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبروا ولتحتسبوا نرجو الله أن يغفر له ، وأن يرحمه ، وأن يسكنه فسيح جناته وألهمكم واولاده وإخوانه وعشيرته الصبر والسلوان

    0
  • بدون اسم

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • wataniya

    allah yarhmek ya raissna ina lilah wa ina ilayh la radjioun

    0
  • abed

    رحم الله السيد الرئيس حقا كان ابا لكل الجزائريين وقر العلماء واحترمهم لكن الاهم اننا نحن جيل تتلمذنا في عهده شبعنا وقرءنا والحمد لله هذا شيء يحسب له- فقيرنا مثل غنينا والله لم نحس بالطبقية في عهده- وجل اطارات الامة الحالية درست وتخرجت وترعرعت في عهده رحمة الله عليك ابانا بن جديد وموعدنا الجنة عند الرحمن فقد اديت الامانة وصنت الوطن ونحن نشهد لك بذلك رحمك الله يا ابا الفقراء

    0
  • سفيان1200

    انا لله و انا اليه راجعون . لله ما أخذ و لله ما اعطى

    0
  • سفيان1200

    انا لله و انا اليه راجعون . لله ما أخذ و لله ما اعطى

    0
  • حميد

    الله يرجمك

    0
  • حميد

    رحمك الله يا احسن رئس الله يرمك ياشاذلي الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك ويدخلك في الجنة انشاء الله وشكراا

    0
  • West

    allah yerhmeh ...c'était le meilleur président

    0
  • عادل كمال

    ان لله وان اليه راجعون ، اللهم ارحمه وارزق عائلته الصغيرة ، وعائلته الكبيره الجزائر الصبر والسلوان ، وادخله فسيح جنانك يا رب العالمين ن انه رئيس باتم معنى الكلمه احب شعبه فحافظ على هويته ولم يبدل تبديلا ، انه وحسب رايي من الرجال القلائل التي انجبتهم حرائر الجزائر،وان التاريخ لا يظلم فللمسيئ يقول اسئت وللمحسن يقول احسنت ، نعم الرجل أنت اثرت بلادك وشعبك على نفسك ، يارب تجاوز عنه سيئاته وادخله جنات النعيم

    0
  • Mukhar

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويكفيه فخرا أنه مات في بلاده الجزائر بلاد الاحرار ومليون ونص من ا لشهداء اللهم ألهم ألهه الصبر والسلوان كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فاني...... انا لله وانا اليه راجعون .
    والسلام

    0
  • محمد امين

    انا لله وانا اليه راجعون , "ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي "اللهم ارحم الفقيد واسكنه فسيح جنانك,اللهم الهم عائلته جزيل الصبر و السلوان

    0
  • اسيا

    مهما حاولنا ان نكره اهل السياسة ومهما عددنا سلبياتهم
    احساس بالحزن الشديد ونحن نودع احد رجال فترة من الفترات التي عرفتها بلادنا تحسه قريبك من عائلتك وتحس بالمرارة داخلك وتنسى كل شيئ
    الله يرحمو ويصبر عائلتو و يثبتو عند السؤال وداعا سيدي الرئيس

    0
  • fawaz@live .fr

    اللهم ارحمه يا ارحم الراحمين ، لا ننكر انه زعيم يتكلم متى يجب ان يتكلم ، فعلا مواقفه مشرفة عسكري يتحول الى سياسي ويتقن اللعبة السياسيةوينسحب لما تعكر الجو السياسي .

    0
  • علي

    افضل رئيس هو و زروال ولم يقول شي يغضب الجزائريين٠ولد بالجزائر و مات في الجزائر٠رجل نقي يجبالجزائر و الجزآرة٠رحمك الله٠

    0
  • بدون اسم

    إن لله وإن إليه راجعون ,رحمك الله يا رئيسنا, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام , صنعت جيلا محاربا صبر على كل الفتن لا ربيع ولا خريف ليسوا أنانيش وكانت سراويلهم مزيرة بالأحزمة لا جال ولا شعر مبيكي يحبون ميكي

    0
  • asma

    ان لله و ان اليه راجعون

    0
  • FOUAD

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • مؤمن - الخروب

    كنت مع المتجمهرين أمام المدخل العام للجامعة يوم تدشينها من طرف الرئيس الشاذلي بن جديد و كم كنت سعيدا و أنا أذرف دموع الفرح و أدعو الله أن يجازيه خيرا و أنا اليوم أذرفا دمعا حزينا و أدعوا الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته و يزيد في حسناته و أن يدخله الجنة آمين يا رب العالمين ...

    0
  • احمد

    اللهم جازيه عن الجزائريين كل خير . دعك يا اخي من الكلام اللدي لا يسمن و لا يغني من جوع. الله يرحم الرجال من امثاله

    0
  • nadjibsada

    رحم الله الرجل الذي احترمه الشعب واحترم نفسه وشعبه عندما غادر السلطة التزم الصمت وترك كل شىء لتاريخ لم يقل فعلت وفعلت كما قال غيره انشغل ببيته واولاده حتى اشتاق كل الشعب لرؤيته وهاهو يموت كبيرا كما عاش كبيرا رحمك الله يااب الشعب

    0
  • Talal

    العقلية هي هي من السبعينات في التلفزيون الجزائري على كناقل الجيري هامه زادوا جاب لنا شريط بلي العالم رآه في خطر و بلي القيامة رايحة تقوم يخي حالة يخي و الله غير c est fou

    0
  • نجود

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • mohamed

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    رحم الله الفقيد والهم عائلته الصبر و السلوان

    0
  • عبد الحق

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    0
  • دحمان

    ياالله ارحمه و اسكنه جناتك و اسكنه عليين لقد ابكاني خبر وفاتك لم ولن تموت فانت باقي في قلوبنا
    ادعوا الكل حضور الجنازة وادعوا له بالرحمة

    0
  • زليخة

    ( انا لله وانا اليه راجعون) .
    اللهم أرحمه واعفوا عنه , وقد كانت فترته أحسن الفترات .قال جبرئيل عليه السّلام: ( يا محمّد , عش ما شئت فإك ميّت , وأحبب من شئت فإنّك مفارقه , واعمل ماشئت فإنّك مجزى به .)
    في الذاهبين الأولين . من القرون لنا بصائر
    لما رأيت موارداً . للموت ليس لها مصادر
    ورأيت قومي نحوها .يمضي الأصاغر والأكابر
    أيقنت أني لا محالة .. حيث صار القوم صائر
    La vie n'est rien
    Rien qu'un chagrin
    Elle ne mène qu'a la fin
    Sauf le miséricorde de Créateur
    sauf les bonnes actions restants

    0
  • l جزائرية

    "كل تفس دائقة الموت " صديق الله العظيم ربي يرحمو ويصبر اهله والله يرحم الشهداء . ويحفظ يارب الباقين

    0
  • هشام

    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه
    رحيل الرئيس الشادلي بن جديد هو رحيل أحسن رئيس عرفته الجزائر. في عهده كانت الجزائر محترمة داخليا وخارجيا. وانظروا ماذا فعل من اقالوه من الرئاسة من ابناء فرنسا بجزائرنا الحبيبة.
    رحمه الله برحمته الواسعة اما الذين اهانوه واهانوا الشعب الجزائري فعليهم من الله ما يستحقون

    0
  • احمد

    إن لله وان اليه راجعون ,كل نفس ذائقة الموت , رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلون .

    0
  • تلميذ البشير بوكثير

    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا رحمن يارحيم.

    0
  • ناريمان بوطرفة

    ان لله وان اليه لراجعون.ربي يرحموا انشاء الله عاش رجل ومات رجل

    0
  • zizou

    الله يرحمه ويغفرله و يدخله فسيح جنانه.لم احب رئيسا مثل الرئيس الحنون الشهم الشادلي بن الجديد في عهدو كانت الناس شبعانةوهانية.في نظري تبقى انت سيدي الرئيس الرجل النقي والفاضل والكريم والسليم. اللهم اسكنه الجنة وقهي عذاب النار امين يارب العالمين.ان لله وان اليه راجعون

    0
  • احمد

    انا لله وانا اليه راجعون رحم الله فقيد الشعب الجزائري

    0
  • جوني مار

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    اللهم تغمده برحمتك واسكنه فسيح جنانك
    أيام المرحوم شبعنا موز ولنجاص والكيوي أسواق الفلاح كانت كمقهى موح كول وروح والخير مبزع شباب وكهول كلهم فيتامينات
    رسوم متحركة غريندايزر سنان زينة ونحول سندبال إفتح يا سمسم ,أيام زمان قبل مجيئ هاجوج وماجوج من بعده فتوقفت أعمارنا ولا تحتسب معظمنا أصيب بالروتور داج ليعيش ما كان محروما منه , فتطور الجال بأنواعه واموال لونساج صرفت في اللهو والسيارات الماركة والآي فون لكن ما يدوم غير الصح أيها الجيل الذهبي إتقوا الله الدنيا متاع الغرو

    0
  • تلميذ بوكثير

    "إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
    رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.

    0
  • كائن فضائي

    الله يرحمه

    0
  • عياش 22

    بسم الله انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقت الموت كل من عليها فان ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والائكرام صدق الله العظيم الله يرحمو انه رجل الخير والاستقرار والرفاهيه لكل الجزائريين فجزاه الله كل خير واسكنه فسيح جنانه الله اصبر كل الجزائريين وعظم الله اجرنا جميعا انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • chouchou

    ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له ولي جميع المسلمين امين

    0
  • ouaheb

    rabi yarhmou inlileh wa in ilaihi raji3oum

    0
  • baitsa

    inna lilah wa ina ileh ragihone

    0
  • chouchou

    انا لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له ولي جميع المسلمين امين

    0
  • سليم

    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واسكنه فسيح جنتك

    0
  • بدون اسم

    اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال يارحمان يارحيم

    0
  • baitsa

    inna lillah wa ina lillah ragihoune

    0
  • Talal

    الله يرحمه بصح علاش كل ما يموت رئيس في الجزائر يدير ولنا شريط تع حيوانات بغي نفهم ؟

    0
  • mourad

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • Fad

    Ina lilahi wa ina ilaihi rajeaoune ´´´´´rabi yarahmou wa yarfer ilih aminé

    0
  • ج. صالح

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويغفولو.

    0
  • مراد

    اللهم ارحم الرئيس الاسبق و اسكنه فسيح جناتك و اعفو عنه يا رحمان يا رحيم

    0
  • مراد

    اللهم ارحم الرئيس الاسبق و اسكنه فسيح جناتك و اعفو عنه يا رحمان يا رحيم

    0
  • بدون اسم

    انا الله وانا اله راجعون اللهم ارحمم واغفر له

    0
  • عبد اللطيف

    بسم الله الرحمن الرحيم
    كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور
    صدق الله العظيم.
    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه مع الانبياء و الصالحين.

    0
  • باديس222

    اقول لعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة ة والامة الاسلامية لانقول الا مايرضي ربنا .. عظم الله اجركم فيما اصابكم انا لله وانا اليه راجعون....اللهم ياربي ارحمه واغفر له وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرمن اهله واورده من حوض الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ومن شفعاءه ...فانه اوى العلماء وقدرهم واعزهم و احب شعبه واعز دينه وامته الاسلامية اللهم يا ربي اجب من دعا له با الرحمة واطلب من ائمة المساجد في العالم الاسلامي بالدعاء له يوم الجمعة القادم با الرحمة والغفران....سلام...باديس222....

    0
  • djibrilo

    اللهم ارحمنا و ارحمه و ادخله جناتك يا ارحم الراحمين

    0
  • djibrilo

    اللهم ارحمنا و ارحمه و ادخله جناتك يا ارحم الراحمين

    0
  • أحمد: متليلي

    رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه

    0
  • jiji

    انا لله وانا اليه رااااااااااااااااااجعون الله يرحمه

    0
  • لجيلالي

    الله يرحمك يا رئيس الجزائر الحزة ان لله وان اليه راجعون

    0
  • nacef

    وقت ميلاده كانت السبعة تابعة لبوثلجة التي بدورها تابعة لولاية عنابة. ولم تكن الطارف الا دائرة

    0
  • عنابة

    اللهم ارحمه وغفر له ,,,,,,,,,أمين يا رب العالمين,,,,,,أمين يا رب العالمين

    0
  • أنفال

    اليوم وقبيل المغرب بساعة تم تشييع أختان بعد وفاتهما متأثرتا بالحروق البليغة التي تعرضتا لها منذ أسبوع فقط فرغم أن الأخت الكبرى توفيت يوم الخميس الماضي إلا أنها لم تشأ أن تدخل قبرها حتى تأخذ معها أختها التي توفيت اليوم صباحا و قد تركتا أولادا و عائلة
    لذا أتمنى من الجميع أن يدعوا لهما بالرحمة و المغفرة و أن يلهم ذويهما الصبر و السلوان. للعلم الأختان جاءتا للاحتفال بزفاف أخيهما الأصغر فبدل أن تدخل عروس المنزل خرجت منه عروستان و لكن إلى المقبرة.................

    0
  • علي قسنطينة

    انا لله وانا اليه راجعون ,,,,,,,, أسد من أسود الجزائر

    0
  • وهران

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • بدون اسم

    رحمك الله وتغمدك برحمته الواسعة

    0
  • أ. حروز

    إنا لله و إنا اليه راجعون
    اللهم اغفر له و ارحمه وارزق أهله الصبر والسلوان

    0
  • فتحي من سوق اهراس

    ان لله و ان اليه راجون رحم الله الفقيد و اسنه فسيح جنانه مع دعوتي لعائلته بالصبر و السلوان

    0
  • ميلة

    انا لله وانا اليه راجعون
    أحسن رئيس عرفته الجزائر

    0
  • أ. حروز

    إنا لله و إنا إليه راجعون
    اللهم اغفر له و ارحمه وارزق أهله الصبر والسلوان

    0
  • محمد

    إن لله و إنا إليه راجعون
    مـات رجل كريم من أفاضل رجال الجزائر،رحمه الله

    0
  • wassila

    إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد والهم عائلته الصبر و السلوان.

    0
  • hamza

    ان لله وان اليه راجعون

    0
  • amine

    اختفاء الصندوق الأسود الذي ذهب وأخذ معه أسرارا قد تورط الكثيرين وربما قد تنصف الكثيرين أيضا ..

    0
  • كمال بلميلود

    الهم اغفر له وارحمه
    الهم ان كان محسن فزدفي حسناته وان كان سيئا فتجاوز عن سياته

    وفي الاخير اقول ادكروا محاسن موتاكم

    0
  • عيسى

    إنا لله وإن إليه راجعون
    اللهم ارحمه ولا تفتنا بعده
    اللهم الهم كل الشعب الجزائري الصبر والسلوان

    0
  • smail saedou

    رحمك الله يا من فضلت الضمير علي المنصب يا حكيم الرئساء

    0
  • Abdou Jijel

    إنا لله و إنا إليه راجعون ندعو المولى أن يسكنه فسيح جنانه ونطلب المولى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

    0
  • عا شق الدين ابراهمي

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    ( لله ما أعطى و لله ما أخذ )
    رحمه الله ووسع له في قبره على مدى بصره و جعل مثواه الجنة إن شاء الله .

    0
  • بدون اسم

    Allah yarahmou
    le meilleur president

    0
  • عا شق الدين ابراهمي

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    ( لله ما أعطى و لله ما أخذ )
    رحمه الله ووسع له في قبره على مدى بصره و جعل مثواه الجنة إن شاء الله .

    0
  • عا شق الدين ابراهمي

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    ( لله ما أعطى و لله ما أخذ )
    رحمه الله ووسع له في قبره على مدى بصره و جعل مثواه الجنة إن شاء الله .

    0
  • نورالدين

    ان لله وان اليه راجعون الرحمة عليه

    0
  • عا شق الدين ابراهمي

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    ( لله ما أعطى و لله ما أخذ )
    رحمه الله ووسع له في قبره على مدى بصره و جعل مثواه الجنة إن شاء الله .

    0
  • 123 vive l'algerie

    اللهم اجيرنا في مصيبتنا هاته و ارزقنا خيرا منها عظم الله اجرجميع الجزائريين ولد الورحوم بدائرة بوثلجة ولاية الطارف ارجوا التصحيح من فضلكم رحم الاه جميع اموات المسلمين

    0
  • سماعيل عبدالرزاق

    رحمك الله يا من فضلت االضمير علي المنصب

    0
  • abdou

    بالأمس بن بلة , اليوم الشاذلي و غدا بوتفليقة ....فهل فعلا حكام الجزائر الأحياء يعتبرون من موت أسلافهم ...كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ...اللهم ارحم موتانا و اذهب الغفلة عن أحيائنا و رحم الله جميع المسلمين انا لله و انا اليه راجعون و أحسن الله عزائكم .

    0
  • Rifland

    lah yra7mo oywassa3 3liih ina lilah na ilayhi raji3oun

    0
  • محمد

    إنا لله و انا إليه راجعون

    0
  • يحي محمد

    ابو الطبقة المتوسطة اللهم ازحمه واغفر له اكرم نزله قولوا امين

    0
  • naaim abboudi

    ina lileh wa ina ilaihi rajiouna

    0
  • naaim abboudi

    ina lileh wa ina ilihi rajioune

    0
  • بدون اسم

    باين خطأ هي بدل ان تلمس حرف ز لمست ظ و كثيرون يحدث لهم ذلك لاحظ لوحة المفاتيح الحرفان متجاوران
    اما كلمة المغفور فهي قرنتها بكلمة بإذن الله فهي كتبت المغفور له بإذن الله
    فنحن ندخل الجنة او النار باذن الله
    والرسول صلى الله عليه و سلم يشفع لنا بإذن الله
    والله أعلم

    0
  • سهام الجزائرية

    الله يرحمو ويوسع عليه...انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • smach

    الله يرحمك ويسمح عليك أنت رجل تستحق الرحمة لأنك رجل بالفعل خدم الجزائر ولم يسرقها مثل الجنرالات التي ماتت ولا تزال حية في التقاعد الآن وتنتظر الموت بخوف وبنفس غير مطمئنة رحمك الله وأنا كمواطن جزائري من عندي راك مسامح دنيا وآخرة

    0
  • محب الجزائر

    إنا لله وإنا إليه راجعون ، نقدم التعازي لإخواننا في الجزائر الحبيبة بهذا المصاب الجلل ، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

    0
  • samou

    لله يرحمو و يغفرلو .الحقيقة نعز الرئيس الشادلي بن الجديد في عهدو كانت الناس شابعا و ماكانتش الطبقية عشنا في وقتو اعز ايام قبل هذي المناسبة انا نذكر غير وقت الشادلي الله يرحمو ويحسن اليه65

    0
  • رضوان

    إن لله و إن اليه راجعون . الله يرحمه .

    0
  • بدون اسم

    ابو الطبقة المتوسطة اللهم ارحمه واغفر له واكرم نزله قولوا امين

    0
  • ماسة

    خبر محزن جدا
    (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) صدق الله العظيم
    انا لله وانا اليه راجعون
    انشري يا شرووووق

    0
  • بدون اسم

    في خريف 1983 شهد التعليم في الجزائر إضافة قوية و تتمثل في تدشين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة ذلكم المشروع الذي انطلق فيه سنة 1969 و شهد عراقيل كثيرة وتعنتا كبيرا من قبل دوائر لا يسعدها هذا الصرح العلمي و الديني الكبير حنى كان الرئيس المحب للعلم و صديق العلماء الشاذلي بن جديد وبقراره للتدشين يكون قد أبان عن معدن أصيل و مبادئ راسخة جعلت الكثير من الناس تثني عليه و ترسم له صورة رائعة في الذاكرة و لعل آلاف الطلاب يتذكرون هذا العمل الكبير و هم الآن يدعون له بالمغفرة والرحمة ...

    0
  • ابن الصحراء

    " كل نفس ذائقة الموت " " إنا لله وإنا إليه راجعون " رحمة الله عليك
    ماذا عسانا أن نقول في هذا المصاب الجلل رحمك الله سيادة الرئيس
    والهم ذويه الصبر والسلوان
    نم مرتاحا سيدي مهما نعقت الغربان ومهما زيف المزيفون ومهما تكلم المتخرصون ومهما تزلف المتزلفون ومهما نافق المنافقون ، تبقى أنت سيدي الرئيس الرجل النقي والفاضل والكريم والسليم الطوية ....آه يا زمن الناس في بلادي يحبون من يزوق الكلام ويكذب كما يتنفس ...لك الله يا جزائر ...رحمة الله عليك سيادة الرئيس

    0
  • يحيى

    انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واتي دويه الصبر ةالسلوان اللهم اسكنه فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة كل نفس دائقة الموت.الله يرحمو كان رئيسا بمعنى الكلمة.

    0
  • Ramzi_Constantine

    ان لله وان اليه راجعون. رحم الله الفقيد والهم عائلته الصبر و السلوان.

    0
  • Ramzi_Constantine

    Que Dieu l'acceuille en son vaste paradis.

    0
  • laantri

    االللهم إرحمه برحمتك واسكنه بجوار النبئينن والصد يقين واللشهدا ء والصلحين وحسن أولائك رفيقا آمين آمين آمين

    0
  • chak.rar

    (كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذ الجلال و الاكرام )
    اللهم اغفر له و ارحمه

    0
  • imane

    إنا لله و انا اليه راجعون ، الله يرحمو و يكون من اهل الجنة ان شاء الله

    0
  • عمر

    وفاة الرئيس السابق رحمه الله
    يُحتفل به
    على أنغام الموسيقى الكلاسيكية على الإذاعة الوطنية

    0
  • عبدالقادر

    انا لله و انا اليه راجعون , رحمه الله و اسكنه حنة الخلد , واعزي شعبنا العزيز و عائلته بالمصاب الجلل ولا حول و لا قوة الا بالله

    0
  • أمال

    انا لله و انا اليه راجعون . لله ما أخذ و لله ما اعطى

    0
  • وليد الجزائري

    الله يرحمه ويلهم اهله الصبر والسلوان.
    انا احترم 4 رؤساء هم الرئيس الشادلي و بومدين وزروال وبن بله وفقط.
    لكن هناك تناقض يا شروق على قناة الشروق تي في تقولون بانه ولد في مدينة بوثلجة في عنابة وهنا على الموقع تقولون ولد في مدينة السبعة بولاية الطارف؟؟؟اين الاصح من الاثنين؟؟

    0
  • يوسف

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • يوسف

    رحمه الله واسكنه فسيح دناته والهم دويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • محمد

    ان لله وان اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها
    اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ونقه من خطاياه بالماء والثلج والبرد وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله اللهم اسكنه الجنه اللهم اسكنه الجنه اللهم اسكنه الجنة وقهي عذاب النار امين وارحم اللهم كل الموتي من اخوننا الجزائرين والاحياء منهم برخمتك يا ارحم الراحمين وارحم اللهم جميع موتي المسلمين

    0
  • فاطمه الجزائرية

    ان لله و انا اليه راجعون.كل نفس ذائقة الموت.
    الله يرحمه و يدخله فسيح جناته.ويلهم ذويه الصبر و السلوان

    0
  • saliha

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه وياتي ذويه جميل الصبر والسلوان الموت حق لا حول ولا قوة الا بالله رحم الله موتى المسلمين امين

    0
  • نونو

    رحمه الله و اسكنه فسيح جنانه و الهم ذويه الصبر و السلوان
    كان راجل و رغم كل الانتقاداة يبقى احسن رءيس و من بعيد مقارنة بالذي قبله و بعده

    0
  • جميلة بوحيرد

    انا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه

    0
  • أحمد

    رحمة الله عليك
    والله غير راجل انت
    الرئيس الوحيد الي يحب الجزائر حقيقة

    0
  • الوافي

    ان لله و ان اليه راجعون . الله يرحمو برحمته الواسعة

    0
  • بدون اسم

    اللهم إرحم جميع موتى المسلمين

    *****اللهم أبدله دارا خيرا من داره، و أهلا خيرا من أهله ، اللهم أدخله الجنة

    و أعذه من عذاب القبر و إفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا

    تضلنا بعده.*****

    0
  • abbes

    احزنو على الوقت اللي عديناه ايام الشادلي الله يرحمو

    0
  • badis

    رحمه الله وجعت الجنة مثواه.

    0
  • مريم السكيكدية

    رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه

    0
  • sara

    allah yarhmou nchlh

    0
  • badis

    انا لله وانا اليه راجعون رحمك الله يا ابن الجزائر

    0
  • محمد

    Rahimaka ALLAHO.

    0
  • ali

    ina lileh wa ina ilaihi rajioun rahimahou lah wa alhama dawih sabra wa silwane

    0
  • عائشة

    ربي يرحمو برحمته الواسعة انا لله وانا اليه راجعون
    الجزائر خسرت رجلا عظيما اليوم

    0
  • زكريا

    سؤال بسيط اختي ما قصدك بكلمة نعظي لقد شدتني الكلمة واسترعت انتباهي واظنك مخطئة في كتابتها وقصدك هو نعزي ثم قولك المغفور له مؤخرا كثر الكلام عن هذه الكلمة والكثير من العلماء نهى عن قولها فياريت لو نتوقف عن قولها ونكتفي بالدعاء للميت بالرحمة والمغفرة كان نقول غفر الله له ورحمه .

    0
  • علي

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    ( لله ما أعطى و لله ما أخذ )
    رحمه الله ووسع له في قبره على مدى بصره و جعل مثواه الجنة إن شاء الله .

    0
  • حسينة تبسة

    اللهم ارحمه و تجاوز عن سيئاته. يكفيه انه لم يتلوث بدماء الجزائريين و ان الطبقية المقيتة لم تظهر الا بعد ذهابه وانا كنت اتفرج قبل قليل على لقاء صحفي له مع الصحافة الفرنسية وكان الصحفي يسال بالفرنسية و هو يجيب بالعربية وهذا يدل علئ احترامه لثوابت الامة و رموز السيادة عكس ما يحدث حاليا .

    0
  • مــــواطـــن و فــقط

    أتذكر جيدا سنوات الرئيس الشاذلي يرحمه الله...كان رجلا يحب شعبه، وفيا لوعوده و مخلصا...انا لله و انا اليه راجعون...و اسكنه الله فسيح جنانه...أقترح أسبوع حداد في الجزائر و ان تقام له جنازة مهيبة...

    0
  • عاشق الدين ابراهمي

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • العندليب

    كل نفس ذائقة الموت
    إنا لله وإنا إليه راجعون ربي يرحمو برحمته الواسعة

    0
  • a

    إنا لله و انا إليه راجعون
    رحمك الله و اسكنك فسيح جنانه وألهم أهلك الصبر والسلوان.

    0
  • yasmine

    ina lilah wa ina ilehi raji3oun allah yarhou wa yarfir lahou inchaallah .

    0
  • yacine

    الله يرحمو و يوسع عليه

    0
  • mb

    انا لله و انا اليه راجعون

    0
  • عبد الله

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحكمك و يرحم جميع موتى المسلمين

    0
  • Oualid

    رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه
    الرجل الذي خير بين الكرسي الضمير
    فاختار ضميره

    0
  • mb

    انا لله و انا اليه راجعون...رحمة الله على احد رموزنا الابطال ..ندعوا له بالرحمة و ان يدخله الله فسيح جنانه .

    0
  • aya

    president chadeli bendjedid et le pere de lalegerie rabi yarahamou ou yareham jamiye chouhadaa saber

    0
  • المغربي

    وداعا ورحمك الله يا أحسن رئيس في تاريخ الجزائر كان صديق المغرب والرجل الذي كان سينهي فيروس البوليساريو للأبد ولكن جنرالات الجزائر الطغاة قاموا بإجباره على الإستقاله لأنهم بكل سهولة لا يريدون لهذا الجسد المغاربي الكبير أن يعيش في سلام وهناء. إن لله وأن إليه راجعون...

    0
  • زهرة الحياة

    والله لما سمعت الخبر تخطفت وكانه واحد من العائلة انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفرلشادلي بن جديد ونورلوا في قبره ووسع له فيه ونقيه من الذنب كما تنقي الثوب الابيض من الدنس

    0
  • nabil

    اللهم طهر ذنوبه من الخطايا كما يطهر الثوب الابيض من الدنس واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم ذويه الصبر والسلوان.ان لله وان اليه راجعون

    0
  • مليك

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ربي يرحمو و يوسع عليه ان شاء الله انا لله و انا اليه راجعون

    0
  • lina

    alah yerhmo w ywassa3 a3lih ina lilahi wa ina ilayhi raji3oun rabi ysabar ahlou inchalah walah ghir fakerni b ^^baba alah yerhmou^kbal maymout kan fi ghaybouba 8 jour wana sakna hna fi franca b3ida walah ghir hata chefni bah kherjetlou omrou soubhanlah tkoul ken yestena fiya el hamdoulah ala kol chi rabi yerham jmi3 men mat koulou amine

    0
  • ahcen

    ان لله وان اليه راجعون

    0
  • boualem

    ان لله وان اليه راجعون

    0
  • rafik

    رحمه الله تعالي

    قال تعالي
    كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ

    0
  • Citoyen

    Allahom arhimehou waskinhou fassiez djinanek

    0
  • مواطن جد بسيط

    إنـــا لله وإنـــــــا إليه راجعون ، اللهم اغفر له وارحمه وتغمده بواسع رحمتك وجميل عفوك وغفرانك لا إله إلا الله محمد رسول الله

    0
  • boualem

    ان لله ولن اليه راجعون.

    0
  • boualem

    ان لله وان اليه راجعون.

    0
  • ezzahi

    انالله وانا الـيه راجعـون اللـهم ارحـمه وتجاوزعـن سيأته والهمنا والجـزائر
    الصـبروالسلـوان واحمـنا مـن الفتـن ما ظهـر منها ومـا بطـن .
    صـبرا آل بن جـديد لـكم في الشـعب كـل التعـاطف والتقـديـر

    0
  • الطيب

    إنا لله و انا إليه راجعون
    نعظي انفسنا و الجزائر ، في وفاة ثالث رئيس للجزائر المستقلة ، المغفور له بإذن الله تعالى ، الشاذلي بن جديد

    من الصدف انه مات في ذكرى احداث اكتوبر التي كان احد أبطالها السياسيين
    رحم الله الفقيد و الهم ذويه الصبر و السلوان

    0
  • محمد امين

    ان لله و ان اليه راجعون

    0
  • بلال

    الله يرحموا

    0
  • جزائري

    رحمه الله ..كان رجلا خيرا محبا للاسلام والعربية ليس كغيره من الاستاصاليين والمتفرنسين ..والكمال لله..ان الرئيس ا اشاذلي سيذكره التاريخ بخير..وسيبقى موقفه المشرف ظد عبيد فرنساشاهدا لاياديه البيضاء مابقي الليل والنهار

    0
  • احمد

    إنا لله و انا اليه راجعون تغمده الله برحمته الواسعة
    حقا لقد كان احسن رئيس شهدته الجزائر الى يومنا هذا بطيبته و تواضعه و حبه لشعبه و وطنه لقد كانت سنوات حكمه اجمل ايام حياتنا عوضنا الله خيرا

    0
  • بدون اسم

    رحمه الله

    0
  • هواري

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • عبد القادر بن احمد

    اللهم اغفر له و ارحمه و ارحم والدينا و موتى المسلمين اجمعين نشهد لك انك كنت ترفق بالضعيف و لا ننسى المعروف الدي قدمته لنا في الثمانينات عندما ضلمتنا بعض الاطراف فاللهم اغفره له و ارحمه

    0
  • يزيد

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    0
  • يوسف

    اللهم ثبته عند سؤال الملكيــــــــن

    0
  • سفينة

    انا لله وانا اليه راجعون
    رحمك الله يا آخر الرجال
    رحمك الله يا من حكمت فعدلت
    رحمك الله يا أسد الجزائر
    رحمك الله يا وفي العهد وصائن الأمانة
    رحمك الله يا من أيقضت فينا حب أهل هذا الوطن
    رحمك الله كما رحمنا في عهد حكمك يا رئيس
    رحمك الله نقولها لك من القلب
    رحمك الله يا من أبدعت الجزائر في عهدك
    رحمك الله يا صاحب القلب العطوف
    رحمك الله يا موقر العلماء و الصابر على الجهلاء
    رحمك الله بارحمته التي وسعت كل شيئ
    رحمك الله يا رئيس كل الجزائريين
    رحمك الله يا أب الفقراء و صديق المساكين
    رحمك الله يا من عشت رئيسا

    0
  • aissa

    allah irahmo ana mal7a9touch mais .... ina llillah waina ilyhi raji3on

    0
  • جزائري مقهور

    رحمه الله وغفر له وزاد من حسناته إن كان محسنا وتجاوز عن سيئاته إن كان مُسيئا. عظَّم الله أجر عائلته وذويه والشعب الجزائري وأحسن عزاء الجميع. إنا لله وإنا غليه راجعون

    0
  • زكريا

    نعزي انفسنا والجزائر وليس نعظي ثم لا تقولي المغفور له بل قولي الله يغفر له او غفر الله له ذنوبه كلمة المغفور له قيل حولها الكثير لذا من الافضل تفادي قولها .رحم الله الرئيس السابق الشاذلي بن جديد والهم اهله الصبر فعلا انها لصدفة ان يتوفاه الله في ذكرى احداث اكتوبر التي كانت سببا في استقالته رحمك الله وانا لله وانا اليه راجعون

    0
  • ياسر بوزوار

    الله يرحم الرئساء و يرحم بن جديد الشاذلي ان لله و ان لله راجعون

    0
  • verité

    رحمه الله واسكنه فسيح جنانه انا لله وانا اليه راجعون.
    un homme bon,honnete,fidele a sa patrie contrairement a ceux qui dirigent le pays maintenant

    0
  • وحيد الجزائري

    الله يرحمـــــــــــــــــه و الحمد لله اني عشت في مرحلة حكمه ...............كانمت من اجمل ايام الجزائر ...............

    0
  • بنت الجزائر

    يارب هذا عبدك و ابن عبدك و هو طالب عفوك و رحمتك
    اللهم ارحمه و تجاوز عنه
    يارب اغفر لموتى المسلمين واغفرلي و كل من قال كلمة سوء في حق الرجل
    يارب اجعل له في قبره نورا و أنيسا و ترياقا يا أرحم الراحمين

    0
  • hsan ain el-assel

    إنا لله و انا إليه راجعون ,اللهم اغفر له و ارحمه

    0
  • نصيرة

    ربي يرحمو يارب الرئيس الجزائري لي جزائريين معرفولوش

    0
  • ilyes

    الحمد للله يوجد موت و حساب الا يعتبر الطغاة.اللهم ارحمه و لا تفتنا بعده

    0
  • هشام

    الله يرحمو يوسع عليه وينوره بنوره و يعطيه جنانه ان شاء الله
    اللهم امين اجمعين

    0
  • عقبة

    عرف الرجل في حياته قدر نفسه. وقديما قيل رحم الله إمرءا عرف قدر نفسه. رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان.

    0
  • Abdou Yahia

    ان لله و انا اليه راجعين ,اللهم اغفر له و ارحمه

    0
  • belkiss hano

    الله يرحم الشاذلي بن جديد

    0
  • Abdou Yahia

    رحم الله الشاذلي بن جديد رحمة واسعة و اسكنه فسيح جناته آمين يارب العالمين

    0
  • اكرام

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • alilo

    اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه، و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، و أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله

    0
  • بدون اسم

    رحمه الله واسكنه فسيح جنانه انا لله وانا اليه راجعون.

    0
  • شــــــاتي نرتاح

    اللهم ارحمه و ادخله جناتك يا ارحم الراحمين ان لله وان اليه راجعون ** كان رجل فحل وانسان يستاهل احترام كل شعب الجزائر

    0
  • AMOR KTIR

    ان للله و ان اليه راجعون اللهم ارحمه وثته عند السؤال الهم رزق اهله الصبر و السلوان كان رجلاطيبا

    0
  • abdou

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحموا و يوسع عليه..أمين

    0
  • karim

    ان لله وان اليه راجعون (مات و الحقيقة دهبت معه للاسف رحمه الله)

    0
  • نجوى سيد أحمد

    رحمه الله ان لله وان اليه راجعون
    تغمده الله برحمته تعازينا الحارة لكل عائلته

    0
  • boudjellel

    allah yarhmah , c etait un sage

    0
  • boudjellel

    salem
    allah ou akbar allah ou akbar allah ou akbar c'etait un sage .... rabbi yarhmah

    0
  • GHANOU

    ان لله و انا اليه راجعين ,اللهم اغفر له و ارحمه ,

    0
  • Amine

    نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.
    إن لله و إنا إليه راجعون.

    0
  • طالب

    الله يرحمه ويوسع عليه .....ماعشتش فالحقبة تاعو مي والله غي حبيتو هكدا

    0
  • املودة الجسور

    انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد والهم ذويه جميل الصبر والسلوان
    فعلا كما قال احد المعلقين رحل احد العارفين بخبايا السياسة الجزائرية ومعه العديد من الاسرار والالغاز الذي يتوق الشعب الجزائري الى معرفتها

    0
  • ghani

    إن لله وإن إليه راجعون بداو رجال الجزائر يصدو ربي يجيبلنا الخير برك ويطول في عمر رئيسنا

    0
  • بدون اسم

    "كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور"
    انت مسلم وحقك علينا ان نترحم عليك لا ان نحاسبك.
    "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر"
    اللهم ارحمنا واهدنا واصلحنا واصلح بنا واحم بلدنا وارزقنا ولاة امور يتقون الله فينا ...امين

    0
  • ness

    انا لله و انا اليه راجعون تغمد الله روح الفقيد و اسكنه فسيح جنانه *الجزائر تفقد احد رجالاتها *

    0
  • سليم يولبداوي

    لله ما اخذ وللله مااعطى رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليو راجعون امانة يا اخواني اطلبو له الرحمة عوانا كبير في رجل من رجال الجزائر رحمه الله

    0
  • hassane.1985@hotmail

    ولد الرئيس السابق للدولة الجزائرية الشاذلي بن جديد يوم 14 أفريل من عام 1929 م ببلدة بوثلجة التي تنتمي اليوم الى ولاية الطارف ، تقع هذه البلدة بالقرب من الحدود التونسية -الجزائرية ، ينحدر بن جديد من عائلة متوسطة الحال نوعا ما مقارنة بأغلب الأُسر الجزائرية في العهد الاستعماري ، و قد كان أبوه عضوا في مُختلف التنظيمات التي أنشأها فرحات عباس ، و قد ترك تأثيرا على أديولوجية بن جديد الميالة الى اللبرالية و الاشتراكية الانسانية .
    لم يتلق بن جديد تكوينا و تعليما كبيرا ، و عند بلوغه سن العمل اشتغل موظفا ف

    0
  • اجانتي

    لاله الاالله محمد رسول الله ,إن لله و إن إليه راجعون رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جنانه . كان اول الدعات الى الديمقراطية في الجزائر .

    0
  • adnan

    تخنوني الذاكرة والكلمات ارجو من الله ان يرشدنا للخير والصلاح في المستقبل رحمه الله ......................................ارجو ان لايعيد التاريخ نفسه فقد مللنا تلك الوجه

    0
  • جزايري ديما

    ربي يرحمو ويرحم موتى المسلمين

    0
  • adnan

    خانتني الكلمات ربما المستقبل احسن من الماضي والحاضر رحمه الله .......................................................................................

    0
  • abdou algerien

    رحمه الله ان لله وان اليه راجعون

    0
  • samir

    الله يرحمو إنا لله وإنا إليه راجعون
    اللهم أرزق أهله الصبر و السلوان

    0
  • WestSide

    انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • Al karim

    رحم الله الرجل وتغمده برحمته ،ولهم ذويه الصبر والسلوان؛ كلنا ميتون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ،اللهم أغفر له وتجاوز عنه؛

    0
  • abdeldjalil

    ellah yeahmou

    0
  • ibn moudjahid

    انا لله و انا اليه راجعين
    الهم اغفر له و ارحمه و صبر اهله
    خبر محزن حقيقة كنت احبه

    0
  • Akram_her

    إن لله و إن إليه راجعون رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جنانه

    0
  • Amine27

    اختفاء الصندوق الأسود الذي ذهب وأخذ معه أسرارا قد تورط الكثيرين وربما قد تنصف الكثيرين أيضا ... انا لله وانا إليه راجعون.

    0
  • رياض

    الله يرحم الشاذلي بن جديد في رضوان الله ان شاء رب العالمين
    امين

    0
  • فليحفظ الله الجزائر

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    0
  • Abdelrahim Larbaa Bl

    ina li lah wa ina ilayhi radji3oune

    0
  • فليحفظ الله الجزائر

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    0
  • mimi

    allah yarhmou wi tabtou ande assoual ina lilah waina ilayhi rajioune

    0
  • لجين

    ربي يرحمه و يلهم ذويه الصبر و السلوان
    فهو احد رموز الجزائر الحبيبة

    0
  • Abdelrahim Larbaa Bl

    Ina li lah wa ina ilayhi radji3oune

    0
  • bryne

    alah yarahmo nchalah

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  • algerienne

    ellah yerhmou ina lilah wa ina ilyhi rajioune

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  • bryne

    alah yarhamo nchalah

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  • zaghdane

    ان لله وان اليه راجعون . رحمك الله و اسكنك فسيح جنانه .

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  • karima

    إنا لله و انا إليه راجعون
    نعظي انفسنا و الجزائر ، في وفاة ثالث رئيس للجزائر المستقلة ، المغفور له بإذن الله تعالى ، الشاذلي بن جديد

    من الصدف انه مات في ذكرى احداث اكتوبر التي كان احد أبطالها السياسيين
    رحم الله الفقيد و الهم ذويه الصبر و السلوان

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  • bouaida

    الله يرحمه برحمته الواسعة و يلهم اهله الصبر و السلوان انا لله وانا اليه راجعون.

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  • tadj

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    احسن رئيس جزائري

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  • سلوى

    رحمه الله واسكنه فسيح جنانه*انا لله وانا اليه راجعون*

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  • lina

    alaho akbar rabi yara7mou

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  • عبدالحميد

    اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.

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  • hichem

    اللهم ارحمنا و ارحمه و ادخله جناتك يا ارحم الراحمين

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