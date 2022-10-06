بالصور.. إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بحضور حرمه

أحيت منطقة السبعة ببلدية بريحان بولاية الطارف الخميس، الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، بحضور حرمه وأفراد أسرته إلى جانب السلطات الولائية وشخصيات وطنية.

وتوفي الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد يوم 6 أكتوبر 2012، بمستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة عن عمر يناهز الـ 83 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وتولى العقيد بن جديد، حقيبة وزير الدفاع من نوفمبر 1978 إلى غاية فيفري 1979، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، خلفا للرئيس هواري بومدين، واستمرت فترة رئاسته إلى عام 1992، أين استقال من منصبه مع بداية الأزمة الأمنية والسياسية للتسعينيات.

وولد الشاذلي في بلدة السبعة بولاية الطارف في 14 أفريل 1929، وفي شبابه اشتغل في شركة “طابا كوب” المتخصصة في صناعة التبغ، قبل أن يلتحق بداية العام 1955 بالثورة التحريرية مباشرة.

وخلال مشاركته في الثورة التحريرية المباركة تم تعيين الرجل مسؤول ناحية بالقاعدة الشرقية، ثم نائبا لمنطقة العمليات الشمالية، ومباشرة بعد إعلان استقلال البلاد في جويلية 1962 كان أول ضابط بالقاعدة الشرقية يدخل إلى التراب الوطني للقيام بتحضير دخول جيش الحدود، ليتم بعد ذلك تعيينه قائدا للناحية العسكرية السادسة، قبل أن تتحول إلى الناحية العسكرية الخامسة ومقرها قسنطينة حاليا، أين أشرف مباشرة على إجلاء الجيش الفرنسي من مناطق الشمال القسنطيني. وفي العام 1964 تم تعيين الشاذلي بن جديد قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران، أين أشرف وبشكل فاعل في انقلاب 19 جوان 1965، ثم أشرف مباشرة على إجهاض انقلاب العقيد الطاهر الزبيري سنة 1967، وفي سنة 1968 قام بالإشراف مباشرة على إجلاء القوات الفرنسية من قاعدة مرسى الكبير البحرية.