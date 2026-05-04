بالصور.. إدارة اتحاد العاصمة تكرّم خالدي وكاماغاتي

كرّمت إدارة اتحاد العاصمة مسجلي هدفي الفريق في نهائي كأس الجزائر، خالدي وكاماغاتي.

وتم تكريم الثنائي على هامش الحصة التدريبية التي خاضها الفريق، الأحد، في إطار التحضير لذهاب نهائي كأس “الكاف”.

وتمكن خالدي من التسجيل للعام الثاني على التوالي في نهائي كأس الجمهورية، وتوّج كاماغاتي بأول لقب بألوان الاتحاد.

ومن المنتظر أن يدخل فريق الاتحاد العاصمة بداية من هذا الأربعاء في تربص مغلق بالمركز التقني لسيدي موسى، استعدادا لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويواجه الاتحاد، أمسية السبت المقبل، الزمالك المصري، بملعب 5 جويلية.