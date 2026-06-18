بالصور.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمباراة الأردن

استأنف المنتخب الوطني تحضيراته، بعد الهزيمة التي تكبدها في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، أمام الأرجنتين.

وشرع أشبال المدرب بيتكوفيتش، في التحضير للمباراة الهامة التي تنتظرهم أمام الأردن، برسم الجولة الثانية.

وحرص الناخب الوطني بيتكوفيتش، قبل الحصة التدريبية على الحديث مع لاعبيه، عن لقاء الأرجنتين.

ودون شك فإن بيتكوفيتش، يكون قد طالب لاعبيه بنسيان مباراة الأرجنتين، والتفكير في مباراة الأردن.

ويحتل المنتخب الجزائري حاليا المركز الأخير في مجموعته، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز على الأردن لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، قبل مواجهة النمسا في الجولة الثالثة.

وقبل مواجهة الأردن، سيكون الطاقم الفني لـ”الخضر”، بقيادة بيتكوفيتش مطالبا، بالعمل على الجانب النفسي، لتجاوز الهزيمة الأولى، خاصة وأن الأداء بدوره لم يكن في المستوى.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الأردني، الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية، من كأس العالم 2026.