-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمباراة الأردن

عمر سلامي
  • 50
  • 0
بالصور.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمباراة الأردن
ح.م
تدريبات المنتخب الجزائري

استأنف المنتخب الوطني تحضيراته، بعد الهزيمة التي تكبدها في الجولة الأولى  من كأس العالم 2026، أمام الأرجنتين.

وشرع أشبال المدرب بيتكوفيتش، في التحضير للمباراة الهامة التي تنتظرهم أمام الأردن، برسم الجولة الثانية.

وحرص الناخب الوطني بيتكوفيتش، قبل الحصة التدريبية على الحديث مع لاعبيه، عن لقاء الأرجنتين.

ودون شك فإن بيتكوفيتش، يكون قد طالب لاعبيه بنسيان مباراة الأرجنتين، والتفكير في مباراة الأردن.

ويحتل المنتخب الجزائري حاليا المركز الأخير في مجموعته، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز على الأردن لإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، قبل مواجهة النمسا في الجولة الثالثة.

وقبل مواجهة الأردن، سيكون الطاقم الفني لـ”الخضر”، بقيادة بيتكوفيتش مطالبا، بالعمل على الجانب النفسي، لتجاوز الهزيمة الأولى، خاصة وأن الأداء بدوره لم يكن في المستوى.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الأردني، الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية، من كأس العالم 2026.

مقالات ذات صلة
“ثعالب الصحراء” جاهزون لمقارعة بطل العالم ومفاجأة المونديال تبدأ من الأرجنتين

“ثعالب الصحراء” جاهزون لمقارعة بطل العالم ومفاجأة المونديال تبدأ من الأرجنتين

دعم قوي لـ “مازة” قبيل مواجهة الأرجنتين

دعم قوي لـ “مازة” قبيل مواجهة الأرجنتين

ألمانيا تتفوق على البرازيل في عدد الأهداف بكأس العالم

ألمانيا تتفوق على البرازيل في عدد الأهداف بكأس العالم

مارسيلو بييلسا.. تواضعُ “الأستاذِ”

مارسيلو بييلسا.. تواضعُ “الأستاذِ”

خاليلوزيتش رجل المرحلة الزاهية

خاليلوزيتش رجل المرحلة الزاهية

زيدان يفضل “الخضر” على “الديوك”

زيدان يفضل “الخضر” على “الديوك”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد