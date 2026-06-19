بالصور.. “الخضر” يواصلون تحضيراتهم الجدية لمواجهة الأردن

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته للمواجهة الهامة التي تنتظره أمام المنتخب الأردني.

وأجرى رفقاء القائد رياض محرز، ثاني حصة تدريبية لهم، بعد الهزيمة القاسية أمام المنتخب الأرجنتيني، في الجولة الأولى.

ويحضر “الخضر” بجدية كبيرة، للقاء الهام الذي ينتظرهم أمام الأردن، والذي سيكون موعدا لرد الاعتبار، بعد الانطلاقة السيّئة.

وعبّر عدد من لاعبي المنتخب بعد هزيمة الأرجنتين، عن عزمهم الكبير على بذل كل المجهودات في لقاء الأردن، من أجل الإبقاء على حظوظهم قائمة في التأهل إلى الدور المقبل.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الاردني، الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الرابعة صباحا، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة.