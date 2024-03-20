بالصور.. بيتكوفيتش يشرع في تطبيق برنامج عمله

يواصل المنتخب الوطني، تحضيراته بخوضه ثاني حصة تدريبية تحضيرا لوديتي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في إطار الدورة الودية الدولية التي تحتضنها الجزائر.

وشرع الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش انطلاقا من الحصة التدريبية التي جرت سهرة الثلاثاء، بالمركز التقني في سيدي موسى، في تطبيق برنامج عمله.

ودخل المدرب بيتكوفيتش خلال الحصة الثانية، في صلب الموضوع، وركز على الجانب الفني والتكتيكي.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة كل اللاعبين في التدريبات الجماعية، باستثناء بن رحمة العائد من إصابة، والذي اكتفى بالركض حول الملعب قبل أن يخضع للعلاج.

وتدرب كل من هشام بوداوي ويوسف عطال وإسماعيل بن ناصر في القاعة الرياضية.

ويواجه “الخضر”، منتخب بوليفيا سهرة الجمعة، بداية من الساعة العاشرة، قبل مواجهة جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل، في نفس التوقيت بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي.

وتدخل الوديتان في إطار الدورة الودية الدولية فيفا الجزائر 2024 ، والتي تعرف مشاركة الجزائر، جنوب إفريقيا ، بوليفيا، ومنتخب أندورا.