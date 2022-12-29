بالصور.. تدشين جناح الرئيس الراحل هواري بومدين بمتحف المجاهد

أشرف وزير المجاهدين العيد ربيقة، الخميس، على تدشين الجناح الخاص بالرئيس الراحل هواري بومدين والذي يحوي أغراض شخصية خاصة بالرئيس الراحل بمتحف المجاهد.

وحضر مراسم التدشين كل من مدير الاتصال والإعلام و التوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء مبروك سابع و الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين علي بوغزالة و المجاهد والوزير الأسبق محي الدين عميمور.

كما حضر التدشين الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء خليفة سماتي والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين خالفة مبارك وأعضاء المجلسين العلميين للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

كما تم زيارة ورشة الفضاء الرقمي” اختبر ذاكرتك” ضمن رزنامة برنامج المتحف الوطني للمجاهد العطلة الشتوية،تحت شعار “متحفي ذاكرتي”و الموجه لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث.