بالصور.. حصة تدريبية صباحية لـ”الخضر” قبل التنقل إلى أوغندا

أجرى المنتخب الوطني، حصة تدريبية، صبيحة السبت، قبل التنقل إلى كامبالا، لمواجهة أوغندا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 .

وبرمج الطاقم الفني لـ” الخضر” حصة خفيفة بمشاركة كل التعداد المتواجد في التربص.

وسيتنقل المنتخب الوطني ظهيرة السبت إلى كامبالا، تحسبا لمواجهة أوغندا، هذا الاثنين، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وانهزم “الخضر” في لقاء الجولة الثالثة، أمام غينيا بهدفين مقابل هدف واحد، بملعب نيلسون مانديلا.