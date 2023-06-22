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رياضة

بالصور.. خسائر في ملعب عنابة بعد ودية الجزائر أمام تونس

عمر سلامي
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بالصور.. خسائر في ملعب عنابة بعد ودية الجزائر أمام تونس
ح.م
ملعب 19 ماي 1956 بعنابة

عبّرت مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، عن أسفها الشديد لتصرفات أشباه الأنصار، بعد المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الجزائري والتونسي.
ونشرت مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، صورا لبعض التجهيزات التي تعرضت للتخريب.

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: ” بعد المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره التونسي، قامت مجموعة من أشباه الأنصار بتصرفات غير مسؤولة من تخريب لدورات المياه و سرقة الصنابير وتخريب للأبواب الإلكترونية”.

وأضافت المديرية: “هذا ما يبين أن مشكلتنا تكمن في تصرفات بعض المتهورين فالدولة تنفق أموالا باهضة من الخزينة العمومية لصالح الشباب والبعض يدمرون كل ما هو جميل”.

وقبل شهر من الآن، كانت مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، قد نددت بالتخريب الذي طال بعض التجهيزات بملعب حملاوي، بالإضافة إلى تكسير حوالي ألف كرسي، بمناسبة لقاء نصف نهائي كأس الجزائر بين نجم مقرة وشباب بلوزداد”.

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