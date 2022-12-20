بالصور.. روتوشات أخيرة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي

يقترب ملعب نيلسون مانديلا ببراقي من الجاهزية التامة، لاستقبال مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتبين الصور، الشروع في الروتوشات الأخيرة، كوضع الملصقات الخاصة بالحدث الإفريقي.

وقام والي الجزائر العاصمة، الاثنين بزيارة ملعب نيلسون مانديلا، وجاب بمختلف أركانه، وأسدى عدة تعليمات، حتى يكون الملعب جاهز بشكل تام في أقرب وقت.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية الجزائر، فإن الوالي أسدى عدة تعليمات منها تسخير أعوان أمن لمراقبة عملية دخول السيارات والأنصار إلى الملعب، بالإضافة إلى مراقبة تذاكر المشجعين وتوجيههم نحو المناطق المخصصة لهم بالملعب حسب التذاكر الموجودة بحوزتهم.

كما أسدى الوالي تعليمات بوضع لوحات إلكترونية لتوجيه الجمهور، وتنصيب الإنارة داخل وخارج الملعب، بالإضافة إلى إعادة تهيئة الجدار العازل الخاص بالملعب، تخصيص فضاءات للتنشيط والترفيه على مستوى محيط الملعب.

وإلى جانب هذا، شدد والي الجزائر على مواصلة عملية التجهيزات وتزويد الملعب بالطاولات المخصصة للإعلام.

وفيما يخص المحيط الخارجي للملعب، أمر الوالي بضرورة الشروع في عمليات التزهير والتزيين بالمحيط الخارجي للملعب، ووضع صناديق للزهور، وتزيين المساحات الخضراء بمختلف الأشكال الهندسية.