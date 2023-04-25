بالصور.. وصول المنتخبات المشاركة في “كان” أقل من 17 سنة إلى الجزائر

استقبال منتخب جنوب إفريقيا لأقل من 17 سنة في مطار قسنطينة

قبل أيام قليلة على انطلاق منافسة كأس إفريقيا لأقل منن 17 سنة، حلّت بالجزائر أغلب المنتخبات المشاركة في البطولة التي ستقام في الفترة الممتدة مابين 29 أفريل الجاري و19 ماي المقبل.

وإلى غاية أمسية الاثنين، وصل عدد المنتخبات المتواجدة بالجزائر إلى ثمانية منتخبات، وهي بوركينافاسو، الكونغو، نيجيريا، السنغال، زامبيا، الصومال، جنوب إفريقيا، وجنوب السودان.

ومن المنتظر أن تصل في الساعات القليلة القادمة المنتخبات المتبقية وهي مالي والمغرب والكاميرون.