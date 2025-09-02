بالصور.. وضعية ملعب حسين آيت أحمد عشية مواجهة “الخضر” وبوتسوانا

تتواصل التحضيرات على قدم وساق بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، للمواجهة الهامة التي تنتظر هذا الخميس المنتخب الوطني أمام بوتسوانا.

ونشرت إدارة ملعب حسين آيت أحمد صورا للتحضيرات الجارية بالملعب، حتى تكون كل الأمور مضبوطة.

وتبدو أرضية الملعب في أبهى حلة، بعدما تمت تهيئتها مؤخرا، حيث تم استبدال العشب الطبيعي الذي كان في حالة جيدة، بعشب طبيعي آخر مقاوم لدرجة الحرارة العالية.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره البوتسواني، أمسية هذا الخميس بداية من الساعة الثامنة، في إطار الجولة السابعة من تصفيات مونديال 2026 .