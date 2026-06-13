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رياضة

بالفيديو.. إبراهيموفيتش يطرد “سبيد” من الأستوديو لهذا السبب

عمر سلامي
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بالفيديو.. إبراهيموفيتش يطرد “سبيد” من الأستوديو لهذا السبب
ح.م
سبيد رفقة زلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري

ظهر صانع المحتوى الشهير “سبيد”، مع  زلاتان إبراهيموفيتش، و تييري هنري، في الأستوديو التحليلي، لقناة “فوكس سبورتس”، قبل مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي.

وأقدم إبراهيموفيتش على طرد “سبيد” خلال ظهورهما في الاستوديو التحليلي، بعدما توقع الأخير تتويج منتخب البرتغال باللقب.

وقال سبيد إن البرتغال ستحقق كأس العالم، رونالدو سيتوّج بكأس العالم، ليقوم إبراهيموفيتش بطرده مباشرة.

ويتواجد “سبيد” في المونديال بدعوة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ورئيسه جياني إنفانتينو، حيث يقدم تغطية مباشرة لأجواء البطولة، عبر قناته على منصة “يوتيوب.

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