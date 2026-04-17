بالفيديو.. اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته لمواجهة الإياب أمام أولمبيك آسفي

يواصل فريق اتحاد العاصمة تحضيراته بمدينة الجديدة المغربية تحسبا لمباراة إياب نصف نهائي كأس “الكاف” أمام أولمبيك آسفي.

وخاض الاتحاد أمسية الحميس، أول حصة تدربية له بالمغرب، على يواصل استعداداته للمباراة، بإجراء حصة تدريبية اليوم الجمعة، على أن يختتم تحضيراته السبت، بخوض آخر التدريبات.

وتنقل اتحاد العاصمة الأربعاء الماضي، إلى مدينة الجديدة، تحسبا لمباراة الإياب المرتقبة أمسية هذا الأحد بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في الجزائر على نتيجة التعادل السلبي.