بالفيديو.. “الخضر” يصلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية

حط المنتخب الوطني الرحال، فجر الإثنين، بمدينة كانساس سيتي الأمريكية تحسبا لخوض المونديال.

وكان في استقبال بعثة “الخضر” السفير الجزائري لدى الولايات المتحدة، صبري بوقادوم، برفقة أعضاء السفارة .

وتنقل بعدها المنتخب إلى مقر إقامته في مدينة لورانس، الواقعة في ولاية كانساس، أين سيقيمون معسكرهم خلال المونديال.

وتنقل “الخضر” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد يوم حافل بالجزائر، أين خاض المنتخب صبيحة الأحد، حصة تدريبية أخيرة، تلاها إستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيواصل “الخضر” تحضيراتهم لكأس العالم 2026 ، ويتضمن البرنامج في كانساس سيتي مباراة ودية أمام بوليفيا.

وتلعب المباراة الودية أمام بوليفيا، يوم 10 جوان الجاري، وهي الودية الثانية والأخيرة، قبل أن ينصب كل الاهتمام على المباراة الأولى أمام الأرجنتين.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في مونديال 2026 يوم 17 جوان الجاري، بمواجهة بطل العالم في النسخة الماضية.