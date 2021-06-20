بالفيديو.. الشقيقتان اللتان تم إقصاؤهما من بكالوريا عام 2020 تعيدان الاختبار

سجل اقصاء تلميذتين شقيقتين من امتحان شهادة البكالوريا السنة الماضية، بتمنراست، بسبب تأخرهما جدلا واسعا، وهذا بعد انتشار صورتهما من أمام الثانوية وهما في حالة حزن شديدة.

وعلى عكس السنة الفارطة كانت التلميذان أكوار شهرة ونسيمة من أوائل الملتحقين بمركز اجتياز لشهادة البكالوريا بولاية تمنراست لتفادي تكرار السيناريو ذاته.

وأكدت الشقيقتان في تصريحهما لمراسل الشروق النيوز بالولاية عن استعدادهما الجيد للامتحان، متمنيتان التوفيق لكافة الممتحنين.

وتناقلت شبكات التواصل الإجتماعي السنة الماضية على نطاق واسع قضية التلميذتين، حيث ذكرت منشورات أن الحادثة وقعت، بثانوية بشير الشيهاني ببلدية ابلسة بولاية تمنراست عندما رفض مدير المركز دخولهما بسبب تأخرهما لدقائق أين قدمتا اعتذارا بسبب البعد وانعدام النقل.

وشهدت شبكات التواصل موجة تضامن مع التلميذتين وسط دعوات لوزارة التربية لإنصافهما وتمكينهما من إعادة اختبارات اليوم الأول غير أن القرار قوبل بالرفض.