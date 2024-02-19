بالفيديو.. القصة المؤلمة لاستشهاد عروسين فلسطينيين بعد 3 أيام من الزفاف في رفح “الآمنة”!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر استشهاد عروسين فلسطينيين بعد 3 أيام من الزفاف في رفح.

وبحسب ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تمهل العروسين عبد الله أبو نحل ومريم الديب كثيرًا، واغتالتهما بطريقة بشعة قضت على أحلامهما وفرحتهما بالارتباط في لحظة.

عبد الله ومريم كانا برفقة نحو 20 فردًا من عائلتهما “أبو نحل” في مدينة رفح، التي أعلنها الاحتلال منطقة آمنة وطلب من سكان القطاع النزوح إليها ليستهدفهم هناك.

واستشهد العروسان مع عدد من أفراد عائلتهما، مساء السبت، بعدما أغارت طائرات الاحتلال على شاليه لجؤوا إليه في منطقة خربة العدس شمال رفح، وعقب انتشار الخبر أعرب نشطاء عن حزنهم الشديد وقالوا بأنهما عروسان في الجنة بإذن الله.

والد مريم، بدا حزينًا وهو قرب مكان استهداف ابنته، وهو يقول: لم يمهلها الاحتلال شيئا لفرحتها، يومان على زفافها قبل القصف، حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأشار إلى ان ابنته كانت طالبة في السنة الثالثة ومتميزة بالجامعة الإسلامية وكانت من أوائل الطلبة وحافظة للقرآن.

وقال أحد أفراد العائلة المكلومة في إفادته عما جرى: إنّ نحو 23 فردًا من عائلة “أبو نحل” نزحوا إلى مدينة رفح بحثًا عن مكانٍ آمن، مع اشتداد القصف الإسرائيلي على المناطق الشمالية من القطاع.

وأضاف أنّهم نزحوا إلى شاليه عائلي في منطقة “خربة العدس” شرق مدينة رفح، وكانوا ينتظرون انتهاء الحرب للعودة إلى منازلهم، لكن الاحتلال باغتهم بغارة أدت لاستشهاد وفقدان جميع من بداخله.

وذكر الصحفي هاني الشاعر، أنّ من بين الشهداء عروسين، لم يمضِ على زفافهما سوى ثلاثة أيام، حيث قضى قصف الاحتلال على فرحتهما، وأحلامهما التي لطالما خططا معًا لتحقيقها.

وأضاف أنّ فرق الإنقاذ لم تعثر سوى على سبعة شهداء، بينما بقي مصير بقية النازحين غير معروف.

وأظهر الفيديو المصوّر، حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمكان الذي تحول إلى حفر في الأرض؛ جراء القصف الهمجي.