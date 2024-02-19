بالفيديو.. القصة المؤلمة لاستشهاد عروسين فلسطينيين بعد 3 أيام من الزفاف في رفح “الآمنة”!
تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر استشهاد عروسين فلسطينيين بعد 3 أيام من الزفاف في رفح.
وبحسب ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تمهل العروسين عبد الله أبو نحل ومريم الديب كثيرًا، واغتالتهما بطريقة بشعة قضت على أحلامهما وفرحتهما بالارتباط في لحظة.
الاحتلال قتل العروس مريم السيد ديب وعريسها عبد الله أبو نحل في رفح بعد ثلاثة أيام فقط على زفافهما pic.twitter.com/rhHwi7J7dX
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 19, 2024
الاحتلال يقتل الأمل يقتل الروح يقتل الحياة يقتل المستقبل ،
مريم وعبد الله شهداء بعد تلاث ايام من زفافهم pic.twitter.com/XnA7b8D4yI
— iskander nasser (@iskander1995n) February 19, 2024
عبد الله ومريم كانا برفقة نحو 20 فردًا من عائلتهما “أبو نحل” في مدينة رفح، التي أعلنها الاحتلال منطقة آمنة وطلب من سكان القطاع النزوح إليها ليستهدفهم هناك.
بالفيديو .. عروسا رفح استشهدا بعد 3 أيام من الزفاف#سرايا
https://t.co/oapEYzjqSD pic.twitter.com/910I7eISds
— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) February 19, 2024
واستشهد العروسان مع عدد من أفراد عائلتهما، مساء السبت، بعدما أغارت طائرات الاحتلال على شاليه لجؤوا إليه في منطقة خربة العدس شمال رفح، وعقب انتشار الخبر أعرب نشطاء عن حزنهم الشديد وقالوا بأنهما عروسان في الجنة بإذن الله.
عروسين بالجنة بإذن الله ، الله يرحمهم ويتقبلهم يارب ، استشهاد العروسين مريم السيد ديب وعبدلله أبو نحل بعد ٣ أيام من زفافهما … pic.twitter.com/bRUJOeYfe3
— هايدي (@itsmehi_12) February 19, 2024
والد مريم، بدا حزينًا وهو قرب مكان استهداف ابنته، وهو يقول: لم يمهلها الاحتلال شيئا لفرحتها، يومان على زفافها قبل القصف، حسبنا الله ونعم الوكيل.
وأشار إلى ان ابنته كانت طالبة في السنة الثالثة ومتميزة بالجامعة الإسلامية وكانت من أوائل الطلبة وحافظة للقرآن.
مريم وعبد الله.. لم يمهلهما الاحتلال الإسرائيلي فرصة فبعد ثلاثة أيام فقط من زفافهما استشهدا في قصف لاستراحة عائلية في مدينة #رفح جنوبي القطاع#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/XvgKeHmcKP
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 18, 2024
وقال أحد أفراد العائلة المكلومة في إفادته عما جرى: إنّ نحو 23 فردًا من عائلة “أبو نحل” نزحوا إلى مدينة رفح بحثًا عن مكانٍ آمن، مع اشتداد القصف الإسرائيلي على المناطق الشمالية من القطاع.
وأضاف أنّهم نزحوا إلى شاليه عائلي في منطقة “خربة العدس” شرق مدينة رفح، وكانوا ينتظرون انتهاء الحرب للعودة إلى منازلهم، لكن الاحتلال باغتهم بغارة أدت لاستشهاد وفقدان جميع من بداخله.
لا إله إلاّ الله .. كيف نتجاوز كل هذا يا الله 💔
بَعد ثلاث أيام من زفافهما ارتقيا مَعا ، 🥹
مريم وعبد الله عروسين في الجَنة بإذن الله ..🥺
حسبنا الله ونعم الوكيل ..🥺🥹 pic.twitter.com/Oc7NNLowJv
— الخنساء محمد اسليم💚🔻 (@alkhansaa1994) February 19, 2024
وذكر الصحفي هاني الشاعر، أنّ من بين الشهداء عروسين، لم يمضِ على زفافهما سوى ثلاثة أيام، حيث قضى قصف الاحتلال على فرحتهما، وأحلامهما التي لطالما خططا معًا لتحقيقها.
وأضاف أنّ فرق الإنقاذ لم تعثر سوى على سبعة شهداء، بينما بقي مصير بقية النازحين غير معروف.
وأظهر الفيديو المصوّر، حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمكان الذي تحول إلى حفر في الأرض؛ جراء القصف الهمجي.