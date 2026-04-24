بالفيديو.. بوعناني يساهم في تأهل شتوتغارت إلى نهائي كأس ألمانيا

ساهم الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، في تأهل ناديه شتوتغارت إلى نهائي كأس ألمانيا.

وتأهل شتوتغارت إلى نهائي كأس ألمانيا، عقب فوزه على فرايبورغ، بهدفين لهدف واحد.

وقدم بوعناني التمريرة الحاسمة التي أثمرت عن الهدف الثاني لناديه.

ودخل بوعناني بديلا في د118، ليمنح بعدها بدقيقتين فقط تمريرة حاسمة في د120، ليساهم في تأهل شتوتغارت إلى نهائي كأس ألمانيا بعد الإطاحة بفرايبورغ.

وسيواجه شتوتغارت، نادي بايرن ميونيخ في النهائي، بعد تأهله على حساب باير ليفركوزن.