بالفيديو.. تدشين خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وكراكاس

وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي، مساء الأحد، أول رحلة على الخط الجوي المباشر الجديد الرابط بين الجزائر العاصمة والعاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وجرت مراسم التدشين تحت إشراف كل من وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير الفلاحة، يوسف شرفة,، الذي يرأس اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وتمت الرحلة عن طريق طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية الفنزويلية “كونفياسا”, حيث تنقلت من مطار سيمون بوليفار الدولي إلى مطار هواري بومدين الدولي وعلى متنها وفد رسمي فنزويلي هام يرأسه وزير الإنتاج الفلاحي والاراضي, ويلمار ألفريدو كاسترو صوتيلدو.

ويضم الوفد كذلك وزراء النقل والسياحة والصيد البحري ومسؤولين ورجال أعمال وكذا إعلاميين فنزويليين.

كما نقلت الطائرة الفنزويلية مساعدات موجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين, وهي عبارة عن هبة من السلطات الفنزويلية.

وتم استقبال الوفد الفنزويلي بالقاعة الشرفية للمطار، بحضور المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية,، ياسين بن سليمان، ممثلين عن وزارة الخارجية, والسفير الفنزويلي لدى الجزائر, خوان بوتيستا أرياس بالاسيو، والسفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر, ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، إضافة إلى المدراء العامين للهيئات والمؤسسات تحت وصاية وزارة النقل.

وبالمناسبة، أكد شرفة أن افتتاح هذا الخط الجوي المباشر الذي “يشهد على جودة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين”, يأتي “لإعطاء بعد هام لتعزيز التعاون الثنائي إلى مستوى يليق بجودة الحوار السياسي بين الجزائر وفنزويلا”.

كما شدد على أهمية هذا الخط في توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية وترقيتها بشكل ملموس إلى مستوى التطلعات.