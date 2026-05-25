بالفيديو.. تصعيد حجاج الجزائر إلى مشعر عرفات  

تتواصل عملية تصعيد حجاج الجزائر من مدينة مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع، استعدادًا لأداء ركن الحج الأعظم.

وتشهد العملية متابعة ميدانية مباشرة من قبل المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، حيث تتكاثف جهود البعثة الجزائرية لضمان نقل الحجاج في ظروف تنظيمية مريحة وسلسة، بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وأمان.

ويؤدي حجاج الجزائر مناسكهم وسط أجواء روحانية، رافعين أصواتهم بالتلبية والدعاء، راجين من الله القبول والمغفرة والرحمة في هذا اليوم المبارك.

وتسعى البعثة إلى توفير أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية لمرافقة الحجاج في مختلف مراحل تصعيدهم إلى مشعر عرفات، ضمن خطة محكمة لضمان انسيابية الحركة وجودة التكفل.

