الجزائر
بعد تعرّف المواطنين عليه وتسليمه لمصالح الدرك

بالفيديو.. توقيف “هشام الوهراني” في الشلف

الشروق أونلاين
تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف من توقيف المدعو “هشام الوهراني” بمنطقة بئر الصفصاف الواقعة بين واد الفضة والعطاف، بعد أن تم التعرف عليه من قبل عدد من المواطنين أثناء ترجّله بمحاذاة السكة الحديدية.

وأفاد مراسل الشروق نيوز أمس الإثنين أن المعني كان مختبئًا لدى أحد أقاربه قبل أن يتم كشفه من قبل المواطنين الذين بادروا إلى توقيفه وتسليمه إلى مصالح الدرك الوطني بالعطاف.

وأكد المصدر أن المصالح الأمنية باشرت التحقيق مع الموقوف تمهيدًا لتقديمه أمام محكمة العطاف لمواصلة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وانتشر فيديو سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرض شخص لاعتداء جسدي وحشي بالأسلحة البيضاء من طرف المعني ببوسماعيل بولاية تيبازة، قد أحدث صدمة وسط الجزائريين وتحول إلى قضية رأي عام، ودفع إلى مطالب بالتحقيق في المحتوى وفي الوقائع ومحاسبة الفاعلين.

