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رياضة

بالفيديو.. جولة خفيفة للاعبي “الخضر” قبل مواجهة الأردن

عمر سلامي
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بالفيديو.. جولة خفيفة للاعبي “الخضر” قبل مواجهة الأردن

قام لاعبو المنتخب الوطني بجولة خفيفة ساعات قليلة فقط، قبل المواجهة الهامة أمام المنتخب الأردني.

وتجوّل “الخضر” بمحيط مقر إقامتهم بسان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، تخت أهازيج “وان تو ثري فيفا لالجيري”.

وتجمهر العديد من أنصار المنتخب الوطني، في محيط مقر إقامة المنتخب، وأطلقوا العنان لحناجرهم، مرددين عبارات تحفيزية لرفقاء رياض محرز، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأردن.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الأردني، بداية من الساعة الرابعة فجرا، بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة، من مونديال 2026.

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