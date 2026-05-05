بالفيديو.. حجز 22485 قرص مهلوس بولاية تيارت وتوقيف شخصين

أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن حجز 22485 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، مع توقيف شخصين وحجز مركبة سياحية.

وقالت الجمارك في بيان لها أنه “في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الصحة العمومية، تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بتيارت، ضمن إقليم اختصاصها، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 22485 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ”.

وأضافت أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين، مع حجز سيارة سياحية كانت تُستعمل في هذا النشاط غير المشروع، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.