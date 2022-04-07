-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. ريهام سعيد تتحدث عن تعرضها لسحر يسبب الموت البطيء

جواهر الشروق
  • 820
  • 0
بالفيديو.. ريهام سعيد تتحدث عن تعرضها لسحر يسبب الموت البطيء
أرشيف

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد أنها تعرضت لأسوأ أنواع السحر بقصد الإضرار بها والقضاء عليها.
وقالت ريهام، من خلال برنامج ” وراء الشمس” الذي يبث على قناة “الشمس” المصرية، إن العديد من المعالجين بالقرآن كشفوا لها أنها تعرضت لعمل سفلي من شأنه أن يسبب لها الموت البطئ وقطع رزقها وتشويهها وطلاقها، مع أن هؤلاء المعالجين لا يعرفون بعضهم البعض. وأضافت أنه لم يتمكن أي معالج من فك هذا السحر الخطير، لدرجة أن كل شيخ يزورها من أجل العلاج لا يتمكن من الرجوع إليها.

وأوضحت الإعلامية المثيرة للجدل أن بيتها خال تماما من أي شيء يدل بأنه مسكون من طرف الجن غير أن ما تعانيه على مستويات أخرى يجعلها تتأكد من أن كلام المعالجين صحيح.


وأرجعت سعيد إصابتها بنزيف استمر معها لمدة 6 أشهر إلى الأعمال السفلية لأن كبار الأطباء لم يجدوا أي تفسير طبي له، وقد أوعزه أحد المعالجين بالقرآن إلى السحر، ورجحت أن يكون هذا النزيف هو الموت البطيء الذي استهدفته الأعمال السفلية.
ويجدر بالذكر، أنه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها ريهام سعيد حول عن تعرضها للأعمال السفلية، حيث صرحت أكثر من مرة استهدافها بالسحر الذي يتم تجديده كلما قام الشيوخ بفكه.

مقالات ذات صلة
غرق 23 امرأة سودانية إثر انقلاب قاربهن في النيل الأزرق

غرق 23 امرأة سودانية إثر انقلاب قاربهن في النيل الأزرق

أمريكية تقاضي أطباء أخضعوها للجراحة بدون تخدير

أمريكية تقاضي أطباء أخضعوها للجراحة بدون تخدير

 استقالة عضوة في الكنيست الإسرائيلي  بسبب خميرة الخبز

 استقالة عضوة في الكنيست الإسرائيلي  بسبب خميرة الخبز

الإمارات تقضي بإعدام “إسرائيلية” لحيازتها مخدرات

الإمارات تقضي بإعدام “إسرائيلية” لحيازتها مخدرات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد