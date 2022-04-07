بالفيديو.. ريهام سعيد تتحدث عن تعرضها لسحر يسبب الموت البطيء

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد أنها تعرضت لأسوأ أنواع السحر بقصد الإضرار بها والقضاء عليها.

وقالت ريهام، من خلال برنامج ” وراء الشمس” الذي يبث على قناة “الشمس” المصرية، إن العديد من المعالجين بالقرآن كشفوا لها أنها تعرضت لعمل سفلي من شأنه أن يسبب لها الموت البطئ وقطع رزقها وتشويهها وطلاقها، مع أن هؤلاء المعالجين لا يعرفون بعضهم البعض. وأضافت أنه لم يتمكن أي معالج من فك هذا السحر الخطير، لدرجة أن كل شيخ يزورها من أجل العلاج لا يتمكن من الرجوع إليها.

وأوضحت الإعلامية المثيرة للجدل أن بيتها خال تماما من أي شيء يدل بأنه مسكون من طرف الجن غير أن ما تعانيه على مستويات أخرى يجعلها تتأكد من أن كلام المعالجين صحيح.



وأرجعت سعيد إصابتها بنزيف استمر معها لمدة 6 أشهر إلى الأعمال السفلية لأن كبار الأطباء لم يجدوا أي تفسير طبي له، وقد أوعزه أحد المعالجين بالقرآن إلى السحر، ورجحت أن يكون هذا النزيف هو الموت البطيء الذي استهدفته الأعمال السفلية.

ويجدر بالذكر، أنه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها ريهام سعيد حول عن تعرضها للأعمال السفلية، حيث صرحت أكثر من مرة استهدافها بالسحر الذي يتم تجديده كلما قام الشيوخ بفكه.